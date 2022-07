Biojätteen erilliskeräys laajenee heinäkuun alusta – LSJH arvioi biojätteen määrän kasvavan lähivuosina 50 prosentilla viime vuoden tasoon nähden

Biojätteenkeräys laajenee Lounais-Suomen jätehuollon (LSJH) alueella uuden jätelain mukaisesti perjantaina 1. heinäkuuta.

Uudistetun jätelain velvoittamana taajamissa sijaitsevilla, viiden tai useamman huoneiston asuinkiinteistöillä tulee olla pihassa joko biojäteastia tai biojätekompostori.

Uuden jätelain mukainen biojätteen keräys alkaa yhtäältä 1. heinäkuuta. Tästä johtuen biojäteastian tai -kompostorin olisi syytä olla paikallaan jo nyt.

– Erilliskerätyn biojätteen määrän arvioidaan kasvavan lähivuosina jopa 50 prosenttia vuoden 2021 tasosta, LSJH:n palveluasiantuntija Markus Saarinen kertoo tiedotteessa.

Niiden kuntien osalta, joissa on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus, LSJH on käynyt asian läpi taloyhtiöisännöitsijöiden kanssa. Biojäteastioita on koottu urakalla, ja ne on toimitettu pihoille viikon 26 aikana.

Salonseutulaista kunnista edellä mainittuihin kuuluu Kemiönsaari.

Alueilla, joissa kiinteistön haltija vastaa kuljetuksen järjestämisestä, kannattaa varmistaa, että biojäteastia on tilattu pihalle kuluvan viikon aikana.

– Jos astiaa ei näy, asiasta voi olla yhteydessä isännöitsijään tai huoltoyhtiöön, Saarinen vinkkaa.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen vaihtoehtona on kompostointi. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle lankeaa uusi kompostointirekisterin pitämistä koskeva velvollisuus ensi vuoden alusta alkaen. Rekisterin käyttöönotto tarkoittaa käytännössä sitä, että kotikompostoinnista on ilmoitettava paikalliselle jätehuoltoviranomaiselle. Säädös koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta tiedottaa rekisteristä ja siihen ilmoittautumisesta myöhemmin.