Bloomberg: Maailman 500 rikkaimman varallisuus on laskenut alkuvuonna jopa 1,4 biljoonalla dollarilla

Maailman 500 rikkaimman ihmisen yhteenlaskettu varallisuus on laskenut alkuvuoden aikana huimat 1,4 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, kertoo talousuutistoimisto Bloomberg.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla eniten menettäneiden joukossa ovat muun muassa Amazonin perustaja Jeff Bezos, Tesla-pomo Elon Musk, Facebookin Mark Zuckerberg ja kryptovaluuttapioneeri Changpeng Zhao.

Bezosin omaisuuden arvo laski 63 miljardilla, Muskin 62 miljardilla, Zuckerbergin 60 miljardilla. Zhaon arviolta 96 miljardin omaisuus puolestaan laski liki 80 miljardilla.

Koronapandemian koetellessa tavallista kansaa ja maailmantaloutta, maailman rikkaimpien omaisuus kasvoi kovaa kyytiä. Ainakin osasyynä tähän olivat hallitusten ja keskuspankkien historialliset pandemian kirvoittamat tukitoimet, jotka paisuttivat niin teknologiayhtiöiden osakkeiden kuin kryptovaluuttojenkin arvoa.

Nyt takana on kuitenkin historian jyrkin kuuden kuukauden aikana miljardööriryhmää kohdannut omaisuuden lasku. Päättäjien nostaessa korkotasoa inflaation kukistamiseksi osa korkeammalle yltäneistä osakkeista on alkanut sukeltaa vauhdilla. Osakkeiden arvon kyykätessä kärsivät myös niitä omistavat miljardöörit.

Yhdysvaltain pörsseissä alkuvuosi on ollut varsin synkkä. Esimerkiksi laaja-alainen S&P 500 -indeksi kyykkäsi alkuvuoden aikana yli 20 prosenttia, mikä on indeksin suurin ensimmäisen vuosipuoliskon pudotus sitten vuoden 1970.

Esimerkiksi sähkoautoja valmistavalla Teslalla oli huhti-kesäkuussa historiansa huonoin neljännes. Verkkokauppayhtiö Amazonin arvon lasku on ollut suurinta sitten IT-kuplan puhkeamisen 2000-luvun vaihteessa.

Musk pitää edelleen miljardöörilistan kärkipaikkaa

Vaikka ultrarikkaiden tappiot ovat mittavia, ei lasku kuitenkaan kavenna merkittävästi vuosien varrella laukalle lähtenyttä taloudellista eriarvoisuutta.

Elon Musk on Bloombergin miljardööri-indeksin mukaan edelleen maailman rikkain mies noin 210 miljardin dollarin omaisuudella. Toisena porskuttaa Amazonin toimitusjohtajan tehtävän viime vuonna jättänyt Jeff Bezos, jonka omaisuuden arvo on noin 133 miljardia. Sekä Muskin että Bezosin omaisuudesta valtaosa muodostuu heidän yhtiöidensä osakkeista, minkä vuoksi heidän omaisuutensa arvot ovat herkkiä markkinaheilahteluille.

Kolmantena listalla on Ranskan rikkain mies, ylellisyystuotteita valmistavan LVMH:n toimitusjohtaja ja pääomistaja Bernard Arnault noin 128 miljardin omaisuudella. Arnault’n yrityksen omistamia tuotemerkkejä ovat muun muassa samppanjavalmistaja Moët & Chandon ja muotimerkki Louis Vuitton.

Sadan miljardin yläpuolelle yltää listalla myös ohjelmistojätti Microsoftin perustaja Bill Gates noin 115 miljardilla dollarilla.

Alkuvuodesta 12-numeroinen omaisuus oli maailmalla yhteensä kymmenellä ihmisellä, mutta sittemmin määrä on laskenut neljään. Yli sadan miljardin aiemmin keikkunut Facebookin Zuckerberg on esimerkiksi pudonnut miljardöörilistan 17. sijalle 60 miljardiln dollarin omaisuudellaan.

Markkinatilanteesta huolimatta miljardööriluokka on kasannut viime vuosina niin paljon varallisuutta, että se selviytynee heikosta alkuvuodestakin, ja on luultavasti hakemassa uusia kauppoja. Näin arvioi Bloombergille Papamarkou Wellner Asset Management -sijoitusyrityksen toimitusjohtaja Thorne Perkin. Hänen mukaansa miljardöörit ovat ajattelutavaltaan muihin nähden hieman enemmän vastarannankiiskiä.

– Monet meidän asiakkaistamme etsivät mahdollisuuksia, kun kaduilla on ongelmia, Perkin kertoo uutistoimistolle.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-01/richest-billionaires-lose-1-4-trillion-in-worst-half-year-ever?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_content=business

https://www.bloomberg.com/billionaires/

Arttu Mäkelä

STT

