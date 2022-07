Boris Johnson erosi konservatiivipuolueen johdosta – haluaa jatkaa pääministerinä syksyyn asti

Britannian pääministeri Boris Johnson taipui ministeriensä eroaallon edessä ja ilmoitti eroavansa tehtävästään konservatiivipuolueen johtajana.

Hän kertoi kuitenkin aikovansa jatkaa Britannian pääministerinä kunnes seuraaja on valittu.

Johnson ilmoitti asiasta pitämässään puheessa virka-asuntonsa ovella.

– Puolueen tahto selvästikin on, että tälle puolueelle tulee uusi johtaja ja siten uusi pääministeri, Johnson sanoi.

Konservatiivien uuden johtajan valinta järjestetään kesällä ja voittaja korvaa Johnsonin puolueen vuosikokouksessa lokakuun alussa, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja muut brittimediat raportoivat. Vielä ei ole selvää, saako Johnson jäädä virkaansa syksyyn asti.

Johnson sanoi olevansa ”surullinen luopuessaan maailman parhaasta työstä” ja sanoi kokeneensa ”velvollisuudekseen” sinnitellä loppuun asti.

– Kukaan ei ole korvaamaton, hän totesi.

Ulkoministeri Truss kehottaa rauhallisuuteen ja yhtenäisyyteen Johnsonin eron jälkeen

Britannian ulkoministeri Liz Truss kehottaa rauhallisuuteen ja yhtenäisyyteen Boris Johnsonin ilmoitettua eroavansa konservatiivipuolueen johtajan tehtävästä.

Pääministeri teki oikean päätöksen, Truss kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä.

Trussin mukaan hallitus on saavuttanut Johnsonin johdolla monia tuloksia. Hän mainitsee tviitissään brexitin eli Britannian EU-eron, (korona)rokotteet ja Ukrainan tukemisen.

Truss on Balilla, missä hän osallistuu G20-maiden ulkoministerikokoukseen.

Erojen aalto jatkui myös tänään

Yhteensä yli viisikymmentä ihmistä on jättänyt hallinnon pääministeri Johnsonin kieltäydyttyä eroamasta virastaan.

Torstaina erosi neljäs kabinettiministeri, Pohjois-Irlannin asioista vastaava ministeri Brandon Lewis. Ilmoittaessaan erostaan Lewis kirjoitti Twitterissä, että hallitus tarvitsee ”rehellisyyttä, suoraselkäisyyttä ja keskinäistä kunnioitusta”, mikä hänen mukaansa tällä hetkellä puuttuu nykyhallinnosta.

Jopa vain kaksi päivää aiemmin nimitetty talousministeri Nadhim Zahawi vaati Twitterissä julkaisemassa lausunnossaan Johnsonia eroamaan.

– Pääministeri, tämä ei ole kestävää ja vain pahenee sinun, Konservatiivipuolueen sekä, mikä tärkeintä, koko maan kannalta. Sinun täytyy nyt tehdä oikein ja lähteä nyt, Zahawi kirjoitti.

Entisen pääministerin David Cameronin politiikkajohtajana toiminut Camilla Cavendish arvioi BBC:lle, ettei maalla ole tällä hetkellä toimivaa hallitusta.

Hänen mukaansa keskiviikkoillasta lähtien ei enää ole riittävästi väkeä pitämään hallitusta käynnissä. Komiteoissa ei esimerkiksi ole tätä nykyä riittävästi ihmisiä lakien läpi saamiseksi.

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan 69 prosenttia briteistä uskoi, että Johnsonin on erottava. Kyselyyn vastasi yli 3 000 brittiä.

Johnson erotti asunto- ja kuntaministerinsä

Johnson kävi myös viime hetkillä vastaiskuun erottamalla tärkeän liittolaisensa, asunto- ja kuntaministeri Michael Goven.

Useiden medioiden mukaan Gove oli aiemmin keskiviikkona Johnsonin kabinetista ensimmäinen, joka oli vaatinut pääministeriä jättämään tehtävänsä paitsi konservatiivipuolueen myös koko maan edun vuoksi.

Erojen vyöryn laukaisi tiistaina valtiovarainministeri Rishi Sunakin ja terveysministeri Sajid Javidin ilmoitukset, joiden mukaan he jättävät ministerintehtävänsä epäluottamuksesta pääministeri Johnsoniin.

Epäluottamusta oman puolueen jäseniltä

Epäluottamusta on aiheuttanut se, miten pääministeri Johnson on hoitanut puolueensa johtohahmona toimineen parlamenttiedustajan Chris Pincherin häirintäsyytökset.

Pincheriä syytetään useasta lähentelytapauksesta. Hän on sanonut aikovansa hakea ammattiapua, mutta kiistää häntä kohtaan esitettyjä vanhempia syytöksiä.

Johnson kertoi tiistai-iltana tienneensä vuonna 2019 Pincheristä ja tämän käytökseen liittyvistä valituksista. Tapaus oli Johnsonin mukaan kuitenkin ratkaistu. Johnson sanoi tehneensä ”pahan virheen”, kun hän ei tehnyt mitään kuulemansa suhteen.

Ministerien eroamiset ovat kuitenkin vain viimeisin suo, jossa Johnson tarpoo. Kesäkuussa pääministeri joutui konservatiivipuolueensa epäluottamusäänestykseen, jonka hän kuitenkin voitti äänin 211-148. Voitto oli niukka, sillä yli 40 prosenttia Johnsonin oman puolueen päättäjistä äänesti häntä vastaan. Hän kuitenkin piti äänestyksen myötä paikkansa puolueensa puheenjohtajana sekä pääministerinä.

Epäluottamusäänestykseen Johnsonin vei kohu, joka syntyi koronarajoituksista huolimatta järjestetyistä juhlista. Britanniassa ja maailmalla puhuttaneessa juhlintakohussa ryvettyneen pääministerin mielestä epäluottamusäänestyksen päätös olisi ollut hyvä hetki jättää taakse hänen johtajuuteensa liittyneet nahistelut konservatiivipuolueen sisällä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Arttu Mäkelä, Ville Väänänen, Ayla Albayrak

STT

