Britannian pääministeri Johnson nimitti uusia ministereitä eronneiden tilalle – terveysministeri ja talousministeri erosivat tiistaina, syynä epäluottamus Johnsoniin

Britannian pääministeri Boris Johnsonnimitti myöhään tiistai-iltana uusia ministereitä hallituksestaan eronneiden talousministerin ja terveysministerin tilalle.

Uudeksi talousministeriksi nimitettiin opetusministerinä toiminut Nadhim Zahawi ja terveysministeriksi pääministerin kansliapäällikkönä toiminut Stephen Barclay.

Irakista Britanniaan lapsena muuttanut Zahawi perusti mielipidemittauksia toteuttavan analytiikka- ja tutkimusyhtiö YouGovin ennen parlamenttiuraansa. Ennen opetusministerin pestiään hän toimi Britannian koronarokotuksista vastaavana vastuuhenkilönä.

Barclay on toiminut aiemmin myös muun muassa Britannian brexit-ministerinä.

Uutena opetusministerinä aloittaa yliopistoasiain apulaisministerinä toiminut parlamenttiedustaja Michelle Donelan.

Johnson kertoi tienneensä konservatiivien johtohahmon käytöksestä tehdystä valituksesta

Tiistaina Johnsonin hallituksen talousministeri Rishi Sunak ja terveysministeri Sajid Javid erosivat tehtävistään. Molempien syynä oli epäluottamus pääministeri Johnsoniin.

Epäluottamusta on aiheuttanut se, miten Johnson on hoitanut puolueensa johtohahmona toimineen parlamenttiedustajan Chris Pincherin häirintäsyytökset.

Pincheriä syytetään useammasta lähentelytapauksesta. Hän on sanonut aikovansa hakea ammattiapua, mutta kiistää häntä kohtaan esitettyjä vanhempia syytöksiä.

Johnson kertoi tiistai-iltana televisioidussa haastattelussa tienneensä vuonna 2019 Pincheristä ja tämän käytöksestä tehdystä valituksesta. Tapaus oli Johnsonin mukaan kuitenkin ratkaistu.

Johnson sanoi tehneensä ”pahan virheen”, kun hän ei tehnyt mitään kuulemansa suhteen. Samoin Johnson pahoitteli sitä, että hän kuulemastaan syytöksestä huolimatta nimitti Pincherin puolueensa johtotehtäviin.

Oppositiojohtaja Starmer: ”On selvää, että tämä hallitus on kaatumassa”

Britannian entinen brexit-ministeri David Frost ilmoitti Twitterissä tukevansa molempien ministereiden eroja ja kirjoitti uskovansa, että Britannian sekä konservatiivipuolueen etu olisi uusi johtaja.

Sunakin, Javidin ja Frostin vanavedessä useampi konservatiivipoliitikko on ilmaissut julkisesti epäluottamuksensa pääministeriä kohtaan. Muita hallituksen ministereitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole eronnut.

Oppositiossa olevan työväenpuolueen puheenjohtaja Keir Starmerin mukaan ministerierojen myötä ”on selvää, että tämä hallitus on nyt kaatumassa”.

– Konservatiivipuolue on korruptoitunut, eikä yhden miehen vaihtaminen korjaa mitään. Vain hallituksen todellinen vaihdos antaisi Britannialle tuoreen alun, jota se kaipaa, hän sanoi tiedotteessaan.

STT

