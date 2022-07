Brittimedia: Britannian uusi pääministeri selvillä syyskuun alussa

Britanniassa konservatiivipuolueen komitea ilmoitti tänään, että puolueen uusi puheenjohtaja ja tuleva pääministeri on selvillä syyskuun viidentenä päivänä. Asiasta kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC ja muut brittimediat.

Tällä hetkellä ehdokkaita on 11. Takaraja ehdokkaaksi asettumiselle on huomenna, ja ehdokkaat tarvitsevat 20 kansanedustajan tuen päästäkseen mukaan ensimmäiselle äänestyskierrokselle. Ensimmäinen äänestyskierros ehdokkaiden karsimiseksi järjestetään jo keskiviikkona. Lopulliset kaksi finalistia valitaan komitean johtajan Graham Bradyn mukaan ”verrattain nopeasti”.

Väistyvä pääministeri Boris Johnson jatkaa pääministerinä, kunnes seuraaja on valittu.

STT

