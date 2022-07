Brittimedia: Joukko ministereitä kehottaa pääministeri Johnsonia eroamaan

Joukko kabinettiministereitä aikoo kehottaa Britannian pääministeri Boris Johnsonia eroamaan tehtävästä. Brittimedian mukaan ministeridelegaatio on odottamassa pääministerin virka-asunnon luona.

Aiemmin päivällä pääministerin kyselytunnilla Johnson ilmaisi pitävänsä asemastaan kiinni, vaikka liuta hänen hallituksensa ministereitä ja esikuntaan kuuluvia oli ilmoittanut eroavansa.

Kyselytunnilla Johnsonin kimppuun hyökkäsivät kansanedustajat eri puolueista. Johnson kuitenkin torjui erovaatimukset.

– Pääministerin tehtävä vaikeissa olosuhteissa, kun tälle on annettu valtava mandaatti, on jatkaa ja niin aionkin tehdä, Johnson sanoi.

Erostaan ilmoittivat tiistaina valtiovarainministeri Rishi Sunak ja terveysministeri Sajid Javid. Molempien syynä oli epäluottamus pääministeri Johnsoniin.

Kouluista vastaavana ministerinä toiminut Robin Walker kertoi erostaan Twitterissä keskiviikkona. Aikaisemmin keskiviikkona lapsi- ja perheministerinä toiminut Will Quince kertoi Twitterissä toimittaneensa erokirjeensä pääministeri Boris Johnsonille aamulla. Sekä Walker että Quince olivat niin sanottuja junioriministereitä eli eivät täysivaltaisia kabinetin jäseniä.

”Ongelma on ylhäällä”

Kyselytunnin jälkeen Javid kehotti muitakin ministerejä eroamaan.

– Ongelma on ylhäällä, ja uskon, ettei se muutu, Javid sanoi.

– Ja tämä merkitsee sitä, että meidän, jotka olemme vastuullisessa asemassa, on tehtävä tämä muutos, hän jatkoi.

Javidin ja Sinakin eroaminen laukaisi vyöryn, jonka seurauksena liuta ministereitä ja esikuntaan kuuluvia on ilmoittanut erostaan.

Epäluottamusta oman puolueen jäseniltä

Epäluottamusta on aiheuttanut se, miten pääministeri Johnson on hoitanut puolueensa johtohahmona toimineen parlamenttiedustajan Chris Pincherin häirintäsyytökset.

Keskiviikkona erostaan ilmoittanut Quince kirjoitti eroilmoituksensa yhteydessä saaneensa tietää, että hän on toistanut medialle hänelle annettuja tietoja, jotka ovat sittemmin paljastuneet vääriksi. Quince oli vielä maanantaisessa haastattelussa puolustanut Johnsonia sanoen, ettei pääministeri ollut tietoinen mistään täsmällisistä Pincheriä vastaan esitetyistä syytöksistä, kertoo muun muassa BBC.

Ministerien eroamiset on vain viimeisin suo, jossa Johnson tarpoo. Kesäkuussa pääministeri joutui konservatiivipuolueensa epäluottamusäänestykseen, jonka hän kuitenkin voitti äänin 211-148. Voitto oli niukka, sillä yli 40 prosenttia hänen oman puolueensa päättäjistä äänesti Johnsonia vastaan. Hän kuitenkin piti äänestyksen myötä paikkansa puolueensa puheenjohtajana sekä pääministerinä.

Epäluottamusäänestykseen Johnsonin vei niin sanottu juhlintakohu. Britanniassa ja maailmalla puhuttaneessa kohussa ryvettyneen pääministerin mielestä epäluottamusäänestyksen päätös olisi ollut hyvä hetki jättää taakse hänen johtajuuteensa liittyneet nahistelut konservatiivipuolueen sisällä.

Johnson kertoi tienneensä konservatiivien johtohahmon käytöksestä tehdystä valituksesta

ChrisPincheriä syytetään useammasta lähentelytapauksesta. Hän on sanonut aikovansa hakea ammattiapua, mutta kiistää häntä kohtaan esitettyjä vanhempia syytöksiä.

Johnson kertoi tiistai-iltana televisioidussa haastattelussa tienneensä vuonna 2019 Pincheristä ja tämän käytöksestä tehdystä valituksesta. Tapaus oli Johnsonin mukaan kuitenkin ratkaistu.

Johnson sanoi tehneensä ”pahan virheen”, kun hän ei tehnyt mitään kuulemansa suhteen.

Elias Peltonen, Minja Viitanen, Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

