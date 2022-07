Brittitiedustelun mukaan Venäjän tykistö jatkaa Slovjanskin tulittamista – Tshasiv Jarin kaupungissa ainakin viisitoista ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä asuintaloon

Ukrainan Donetskin alueella sijaitseva Slovjanskin kaupunki on yhä Venäjän joukkojen jatkuvan tykistötulen alla, Britannian puolustusministeriön sotilastiedustelu kertoo.

Slovjanskista tuli Venäjän kohde sen jälkeen, kun venäläisjoukot valtasivat Sjeverodonetskin ja Lysytshanskin kaupungit Luhanskin alueella.

Britannian sotilastiedustelun mukaan Donetskin ja Harkovan yhdistävän valtatien hallinta on todennäköisesti tärkeä tavoite Venäjälle sen pyrkiessä etenemään Donetskin alueen läpi.

Viisitoista kuollut iskussa asuinrakennukseen

Uhriluku on noussut viiteentoista Venäjän ohjusiskun kohteeksi joutuneessa asuintalossa Tshasiv Jarin kaupungissa itäisessä Ukrainassa. Lisäksi viiden ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.

Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan nelikerroksinen asuinrakennus tuhoutui iskussa osittain.

– Olin makuuhuoneessa, kun kaikki alkoi täristä ja romahtaa. Minut pelasti se, että räjähdyksen voima työnsi minut kylpyhuoneeseen. Pääsin hädin tuskin ulos, nimettömänä pysyttelevä asukas kertoi AFP:lle.

Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko kertoi viestipalvelu Telegramissa, että pelastusoperaatio paikan päällä on käynnissä. Kyrylenkon mukaan noin kolmekymmentä ihmistä on yhä rakennuksen raunioissa. Pelastustyöntekijät ovat saaneet osaan heistä keskusteluyhteyden.

Kyrylenkon mukaan Venäjä yrittää nyt tunkeutua syvemmälle Donetskin alueelle vahvistaakseen otettaan koko itäisellä Donbassin alueella.

Kuvernöörin mukaan Donetskin alueella on tähän mennessä kuollut lähes 600 siviiliä ja runsaat 1 500 on loukkaantunut sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä helmikuun lopussa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Anniina Korpela

STT

