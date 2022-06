Ruotsin seiväshyppyihme Duplantis paranteli ulkoratojen maailmanennätystä kotikentällään yhdellä sentillä – ”Todella erityistä”

Ruotsin Armand Duplantis hyppäsi Tukholman Timanttiliigan kilpailussa miesten seiväshypyn kaikkien aikojen parhaan tuloksen ulkoradoilla. Duplantis paransi nimissään ollutta ulkoratojen maailmanennätystä sentillä, kun hän ylitti kotikisassaan tuloksen 616 toisella yrityksellä.

Duplantis, 22, on hypännyt sisäradoilla vielä neljä senttiä korkeammalle. Ruotsalaistähti ylitti 620 maaliskuussa Belgradissa järjestetyissä sisäratojen MM-kisoissa. Sisäradoillakaan kukaan muu kuin Duplantis ei ole hypännyt 616:ta korkeammalta – ranskalainen Renaud Lavillenie hyppäsi silloisen ME:n 616 vuonna 2014.

Tukholmassa Duplantis oli jälleen mykistävän ylivoimainen, sillä seuraaville sijoille yltäneet Yhdysvaltojen Christopher Nilsen ja Brasilian Thiago Braz jäivät ruotsalaisen tuloksesta 23 senttiä.

Jo Duplantisin ilmavat ylitykset 593:sta ja 603:sta ensimmäisillä yrityksillä antoivat ymmärtää, että Tukholman illassa oli mahdollisuus nousta huimiin korkeuksiin. Duplantisin ylitys 616:sta innoitti yleisön Tukholman stadionilla villeihin tuuletuksiin.

– Tämä tuntuu uskomattomalta, Duplantis sanoi.

– Tämä on todella erityistä, kun hyppää kentällä, jolla treenaa ja josta asuu kymmenen minuutin päässä. Olin erityisen motivoitunut tekemään tämän ruotsalaisyleisön edessä. Ruotsalaiset ovat tukeneet minua niin paljon, se on hullua. Tämä oli vähintä, mitä saatoin tehdä kaikille, jotka olivat täällä katsomassa minua.

Seivästähti ei enää jatkanut kisaa ennätystuloksen jälkeen.

– Olin tyytyväinen 616:een, se tuntuu oikein hyvältä tänään. Mutta uskon, että pystyn ammentamaan vielä enemmänkin.

Duplantis on suursuosikki voittamaan kesän MM- ja EM-kisoissa tuplakullan. Hän saavutti olympiavoiton viime vuonna Tokion kisoissa.

STT

Kuvat: