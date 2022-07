Eduskunta hyväksyi rajavartiolain – raja voidaan tarvittaessa sulkea turvapaikanhakijoilta

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen rajavartiolain muuttamiseksi. Rajavartiolakiin on tulossa aiempaa laajemmat mahdollisuudet rajoittaa rajaliikennettä poikkeustilanteissa. Lainsäädännön uudistamisen takana on pelko siitä, että Venäjä yrittäisi vaikuttaa Suomeen järjestämällä rajalle suuria määriä turvapaikanhakijoita.

Lisäksi eduskunta hyväksyi esityksen valmiuslain päivittämiseksi. Poikkeusolojen määritelmää täydennetään siten, että erilaiset hybridiuhat otetaan nykyistä kattavammin huomioon. Päivityksen myötä vakava hybridivaikuttaminen voi johtaa valmiuslain poikkeusolovaltuuksien käyttöönottoon.

Eduskunta teki valmiuslakia koskevan päätöksensä varsin harvoin käytetyssä kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä, mikä edellyttää vähintään viiden kuudesosan enemmistöä. Lain kiireellisen käsittelyn puolesta äänesti 147 kansanedustajaa, ja vain yksi olisi jättänyt sen lepäämään seuraavalle vaalikaudelle. Poissa oli 51 edustajaa.

– Suomen ja Euroopan turvallisuustilanne on viime kuukausina muuttunut perustavanlaatuisesti ja varsinkin erilaisen hybridivaikuttamisen riski on kasvanut. Olen iloinen, että valmiuslakiin saatiin näin nopeasti ja eduskunnan laajalla tuella lisättyä uusi poikkeusoloperuste, joka kattaa erityisesti hybridiuhat, kiitteli oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tiedotteessaan.

Eduskunnan nyt hyväksymät lait on tarkoitus esitellä presidentin vahvistettaviksi perjantaina.

