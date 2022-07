Elon Musk peruu kohutun 44 miljardin dollarin Twitter-kaupan – Twitter aikoo saada kaupan päätökseen oikeusteitse

Miljardööri Elon Musk peruu 44 miljardin Yhdysvaltain dollarin Twitter-yrityskaupat, kertovat yhdysvaltalaismediat. Perumisesta on jätetty ilmoitus Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle SEC:lle.

Muun muassa Washington Post kirjoittaa, että Musk näkee hänellä olevan oikeus vetäytyä kaupasta, sillä Twitter ei ole hänen mukaansa antanut riittävästi tietoja yhtiön toiminnasta.

Muskilla ja Twitterillä on ollut erimielisyyttä siitä, kuinka moni sosiaalisen median alustan tili on niin sanottu bottitili. Musk näkee, että Twitterin tiedot tilien määristä eivät ole uskottavia.

– Twitter ei ole noudattanut sen sopimuksellisia velvoitteita, Muskin asianajajien SEC:lle jättämässä ilmoituksessa sanotaan.

Ilmoituksessa sanotaan myös, että lähes kahden kuukauden ajan Musk on yrittänyt saada tietoja, jotta bottitilien yleisyydestä voitaisiin tehdä riippumaton selvitys.

Twitter on aiemmin arvioinut, että alle viisi prosenttia sen käyttäjistä on automatisoituja roskapostia lähettäviä bottitilejä.

Miljardin dollarin peruutusehto

Twitterin hallituksen puheenjohtaja Bret Taylor sanoo Twitterissä, että yhtiö aikoo haastaa Muskin päätöksen oikeusteitse.

– Twitterin hallitus on sitoutunut saamaan kaupan päätökseen Muskin kanssa sovitulla hinnalla ja ehdoilla ja aikoo ryhtyä oikeustoimiin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, Taylor sanoi.

Muskin huhtikuussa tekemän sitovan sopimuksen ehdoissa on miljardin dollarin maksu siitä, jos sopimus ei toteudukaan.

Sähköautoyritys Teslan toimitusjohtaja Musk perusteli huhtikuista tarjoustaan sananvapaudella. Hän kertoi haluavansa vähentää valvontaa Twitterissä ja lopettaa esimerkiksi porttikieltojen jakamisen palveluun. Musk on aikonut kaupan toteutuessa myös perua tviittaamisestaankin tunnetun Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin porttikiellon. Musk kertoi myös tavoitteekseen nelinkertaistaa palvelun käyttäjämäärän vuoteen 2028 mennessä.

Milja Rämö

STT