Britanniassa kaikuivat pääministerikilvan alkutahdit – konservatiivipoliitikko Tom Tugendhat ilmoitti ensimmäisenä aikeistaan pyrkiä Johnsonin seuraajaksi

Britanniassa konservatiivipuolueen parlamentaarikko Tom Tugendhat on ensimmäisenä ilmoittanut pyrkivänsä pääministeri Boris Johnsonin seuraajaksi. Tugendhat kertoo halukkuudestaan hypätä paitsi puolueensa myös koko maan puikkoihin brittilehti Telegraphissa.

Tugendhat suitsuttaa kirjoituksessaan Johnsonin saavutuksia muun muassa brexitin, ”kaikkein menestyksekkäimmän rokotusohjelman” ja Ukrainan tukemisen osalta.

– Meidän ei tulisi unohtaa näitä saavutuksia. Meidän täytyy rakentaa niiden päälle, hän jatkaa.

Tugendhat arvioi kuitenkin viime viikkojen osoittaneen, että Johnsonin on aika väistyä. Parlamentaarikko lupailee nyt Britannialle muutosta ja kertoo maan kaipaavan uutta alkua. Tätä varten hän kertoo haluavansa tuoda yhteen laajan koalition, joka toisi hallintoon uutta energiaa ja uusia ideoita. Lisäksi hän kertoo aikovansa luoda siltaa Britannian EU-eron aiheuttaman jakaantumisen korjaamiseksi.

– Olen palvellut ennenkin – asevoimissa, ja nyt parlamentissa. Nyt toivon voivani vastata kutsuun jälleen kerran pääministerinä. On aika puhtaalle alulle. On aika uudistukselle, hän päättää mielipidekirjoituksensa.

Johnsonia vaaditaan jättämään heti myös pääministerin tehtävä

Boris Johnson ilmoitti eilen eroavansa konservatiivipuolueen johtajan tehtävästä, mutta sanoi aikovansa jatkaa pääministerinä kunnes seuraaja on valittu. Johnsonin mukaan seuraajan valintaa koskeva aikataulu julkistetaan ensi viikolla.

– Puolueen tahto selvästikin on, että tälle puolueelle tulee uusi johtaja ja siten uusi pääministeri, Johnson sanoi.

Konservatiivien uuden johtajan valinta järjestetään kesällä ja voittaja korvaa Johnsonin lokakuun alussa pidettävään puolueen vuosikokoukseen mennessä, BBC ja muut brittimediat raportoivat. Vielä ei ole selvää, saako Johnson jäädä virkaansa syksyyn asti.

Kasvava joukko konservatiivipuolueen kansanedustajia ja silmäätekeviä sekä opposition edustajia on kuitenkin ehtinyt jo vaatia Johnsonia eroamaan pääministerin paikalta ennen hänen seuraajansa valintaa. Sitä ennen pääministerin tehtäviä hoitaisi virkaatekevä pääministeri.

Työväenpuolueen johtaja Keir Starmer sanoi, että jos konservatiivit eivät hankkiudu Johnsonista eroon, ”työväenpuolue aikoo kansallisen edun nimissä ehdottaa epäluottamuslauseäänestystä, koska tämä ei voi jatkua”

Zelenskyi ilmaisi puhelimessa surua eroilmoituksen vuoksi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi soitti Johnsonille torstaina ilmaistakseen ”suruaan” pääministerin eroilmoituksen vuoksi.

– Me kaikki otamme uutisen vastaan surulla. En vain minä, vaan myös koko ukrainalainen yhteiskunta, joka myötäelää kanssasi, Zelenskyi oli sanonut presidentin kanslian mukaan.

Johnson on nauttinut varsinkin tämän vuoden aikana erittäin merkittävää suosiota Ukrainassa. Hänet on nähty yhtenä Ukrainan äänekkäimmistä tukijoista maan puolustautuessa Venäjän helmikuussa aloittamaa hyökkäyssotaa vastaan.

– Me emme epäile, etteikö Britannian tuki jatkuisi, mutta henkilökohtainen johtajuutesi ja karismasi teki siitä erityistä, Zelenskyin kerrotaan sanoneen.

Kaksikko keskusteli myös maidensa välisestä sotilaallisesta ja poliittisesta yhteistyöstä sekä neuvotteluista viljanviennin vapauttamiseksi Ukrainan satamista. Venäjä on estänyt viljatoimituksia Mustallamerellä, mikä on puolestaan vaarantanut ruokaturvallisuutta maailmalla.

Venäjä toivoo ”ammattitaitoisempaa” väkeä valtaan Britanniassa

Zelenskyi otti Johnsonin eroaikeet esille myös myöhemmin torstaina julkaistussa päivittäisessä puheessaan. Hän kertoi kiittäneensä päivällä käydyn puhelun yhteydessä Johnsonia Ukrainan saamasta tuesta.

Presidentti myös tarkensi puheessaan, miten Britannia on sodan alusta lähtien Ukrainaa tukenut. Hän arvioi Britannialla olevan maailmanlaajuinen rooli vapauden turvaamisessa.

– Ei ole yllättävää, että ukrainalaiset kokevat henkilökohtaista kiitollisuutta Borista kohtaan, hän sanoi.

Johnsonin eroilmoitus noteerattiin myös Venäjällä. Kreml sanoi toivovansa, että Britanniassa nousisi jonain päivänä valtaan ”ammattitaitoisempia ihmisiä, jotka voivat tehdä päätöksiä dialogin kautta”.

– Mutta tällä hetkellä sitä kohtaan on hyvin vähän toivoa, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi.

Yhdysvaltain Biden kiittelee menneestä yhteistyöstä

Myös muualla maailmalla on reagoitu Johnsonin torstaiseen eroilmoitukseen ja esimerkiksi Yhdysvallat on kiitellyt väistyvää johtajaa menneestä yhteistyöstä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuvailee Yhdysvaltain ja Britannian olevan läheisiä ystäviä ja liittolaisia. Hän arvioi kahden kansan erityislaatuisen suhteen säilyvän vahvana.

– Odotan innolla läheisen yhteistyön jatkamista Britannian hallinnon kanssa, Biden sanoi.

Yhteistyön osalta Biden nosti erikseen esille Ukrainan kansan tukemisen maan puolustautuessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ”julmaa sotaa” vastaan.

EU toivoo välien kohentuvan Johnsonin lähdön myötä

Britannian ja Euroopan unionin välit ovat puolestaan olleet vuosikausia varsin tiukat erityisesti Britannian unionista irtautumisen vuoksi. EU näkee kuitenkin toivoa välien kohentumisesta brexitin esitaistelijana tunnetun Johnsonin eron myötä.

Euroopan komissio ei ole kommentoinut julkisesti Britannian poliittista sekasortoa, mutta asiasta on sen sijaan lausunut muun muassa EU:n entinen brexit-neuvottelija Michel Barnier.

– Boris Johnsonin lähtö avaa uuden sivun suhteissa Britannian kanssa, Barnier tviittasi.

Barnier toivoi tulevan suhteen olevan rakentavampi ja tehtyjä sitoumuksia kunnioittavampi, minkä lisäksi hän peräänkuulutti ystävällisempiä välejä EU-kumppanien kanssa.

– Koska on niin paljon enemmän, mitä pitäisi saada yhdessä aikaan, hän päätti viestinsä.

Niinistö hämmentyi Johnsonin erosta

Presidentti Sauli Niinistö sanoi torstaina olevansa hieman hämmentynyt Boris Johnsonin eroamisesta. Niinistön reaktiota asiaan kysyi CNN:n Christiane Amanpour. Haastattelu on julkaistu Amanpourin Twitter-tilillä.

Niinistö uskoi eroilmoituksen olleen uutinen jokaiselle.

– Britannia on hyvin vanha demokratia, joten asiat etenevät myös pääministeri Johnsonin jälkeen.

Niinistö uskoi samoin kuin Ukrainan presidentti Zelenskyi, ettei Britannian Ukrainan-politiikka muutu.

Niinistön haastattelusta kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.

