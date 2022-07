Entinen huippuhiihtäjä Matti Heikkinen valittiin johtamaan Olympiakomitean huippu-urheilua: ”Tämä on minulle kotiinpaluun hetki”

Entinen huippuhiihtäjä Matti Heikkinen on Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön uusi johtaja. Olympiakomitea julkisti Heikkisen valinnan tänään Helsingissä. Heikkinen aloittaa tehtävässä 1. syyskuuta.

Heikkinen, 38, lopetti hiihtouransa keväällä 2019. Hän voitti urallaan 15 kilometrin MM-kultaa Oslossa vuonna 2011 ja lisäksi kolme MM-pronssia. Uransa jälkeen hän viimeisteli ensin kauppatieteen opintonsa ja on työskennellyt GRK Infra Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtajana viime syyskuusta alkaen.

– Tämä on minulle kotiinpaluun hetki, voin palata takaisin huippu-urheiluun, Heikkinen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Hän kertoi ottaneensa jo pian uransa jälkeen Olympiakomiteaan yhteyttä, miten voi tehdä kaksoisuraa työelämässä ja urheilussa.

– Hyvä, että tässä loppukiri riitti, Heikkinen viittasi uuteen pestiinsä.

Huippu-urheiluyksikön johtajan paikka tuli keväällä hakuun, kun Mika Lehtimäki jätti tehtävän. Lehtimäki sai viime syksynä kirjallisen varoituksen työyhteisön naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä. Lehtimäen jatkosopimus julkistettiin maaliskuun alussa. Hän erosi tehtävästään saman kuun lopussa Ylen uutisoitua hänen saamastaan varoituksesta.

Huippu-urheiluyksikön johtajan paikkaa haki 17 henkilöä, joista kahdeksan pääsi haastatteluun. Huippu-urheiluyksikön tehtävänä on johtaa ja koordinoida suomalaista huippu-urheilua.

Yksimielinen valinta

Heikkisen valinta oli yksimielinen Olympiakomitean hallituksessa.

– Tämä oli perinpohjainen prosessi. Matista me saamme lämminhenkisen ja rennon huippu-urheilujohtajan, joka on varustettu kansainvälisellä kunnianhimon tasolla, sanoi Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Valintaa valmisteli rekrytointiryhmä, johon kuuluivat hallituksesta varapuheenjohtaja Sari Multala, Marco Casagrande, Esa Niemi ja Kaisa Vikkula. Susiluodon mukaan valinta osui oikeaan.

– Voimme näyttää, että suomalainen huippu-urheilija saa uransa aikana sellaista kokemusta, jota hän voi hyödyntää työelämässä, Susiluoto totesi.

Lehtimäen eron jälkeen huippu-urheiluyksikön väliaikaisena johtajana on toiminut Leena Paavolainen.

Arki ratkaisee huippu-urheilussa

Viime viikolla julkaistun opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman raportin perusteella huippu-urheiluyksiköllä riittää työsarkaa. Ulkopuolisen asiantuntijaryhmän tekemän raportin mukaan huippu-urheilu ei pysty vastaamaan sille asetettuihin yhteiskunnallisiin odotuksiin Suomessa.

– Arviointi antaa minulle hyvän selkänojan siitä, miten lähden työtä tekemään, Heikkinen totesi ja arvioi, että hänellä on raportin kanssa samanlaisia ajatuksia suomalaisen huippu-urheilun tilasta. Menestyksen etsinnässä urheilijan arjen tekeminen ratkaisee.

Jyväskylässä asuva Heikkinen on neljän lapsen isä, ja hän korosti tiedotustilaisuudessa, että voisi suositella lapsilleenkin huippu-urheilijan uraa.

Tapio Keskitalo, Kaija Yliniemi

