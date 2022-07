EU-komissaari: Kulta lisätään EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden listalle

Kulta lisätään EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden listalle unionin seuraavassa pakotepaketissa, sanoo EU-komissaari Maros Sefcovic.

Sefcovicin mukaan EU:ssa selvitetään parhaillaan keinoja, joilla kulta voitaisiin lisätä osaksi pakotejärjestelmää. Slovakialaiskomissaarin mukaan kulta on tärkeä vientihyödyke Venäjälle.

Sefcovicin mukaan vedenpitävän tuontikiellon pystyttäminen on monimutkainen tehtävä, sillä se edellyttää muun muassa valvontajärjestelmien perustamista.

– Heti kun pääsemme asiassa ratkaisuun jäsenmaiden tasolla, me julkistamme sen, Sefcovic sanoi Prahassa ennen kaupungissa alkanutta EU-maiden eurooppaministerien epävirallista kokousta.

Venäläisen kullan tuontikiellolla EU seuraisi johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kesäkuun lopussa asettamaa vastaavanlaista kieltoa.

EU on tähän mennessä hyväksynyt kuusi Venäjän vastaista pakotepakettia, joista viimeisimmässä sovittiin venäläisen öljyn osittaisesta tuontikiellosta.

Ukraina hoputtaa hyväksymään uuden paketin

Eurooppaministereiden kokoukseen Prahassa osallistunut Ukrainan varapääministeri Olga Stefanishyna hoputti EU-maita hyväksymään pian uuden pakotepaketin, sillä tähänastiset pakotteet eivät hänen mukaansa saa Venäjää tuntemaan, että se olisi vastuussa rikoksistaan Ukrainassa.

– Me toivomme, että seuraavalla, seitsemännellä pakotepaketilla on vahva rajoittava potentiaali ja että se hyväksytään mahdollisimman pian ilman enempiä viiveitä, Stefanishyna sanoi.

Sefcovic torjui näkemykset sitä, että EU-maissa oltaisiin väsymässä Ukrainan tukemiseen sen Venäjän vastaisessa taistelussa.

– En ole koskaan nähnyt yhtä vahvasti demonstroitua yhtenäisyyttä ja pyrkimystä kaikilta jäsenmailta etsiä kaikkia mahdollisia reservejä Ukrainan auttamiseen, oli kyse sitten taloudellisesta avusta tai asetoimituksista, Sefcovic sanoi.

– Vaikka se onkin vaikeaa, me jatkamme, koska vapaudestaan taistelevat ukrainalaiset ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa, Sefcovic jatkoi.

