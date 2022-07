EU-parlamentti haluaa abortista perusoikeuden

Euroopan parlamentti vaatii abortin kirjaamista perusoikeudeksi Euroopan unionin tasolla. Parlamentti otti torstaina kantaa äänin 324-155, että oikeus aborttiin tulisi sisällyttää EU:n perusoikeuskirjaan, joka määrittelee unionin tasolla pätevät perusoikeudet.

EU-parlamentin kannanotto on reaktio Yhdysvaltain korkeimman oikeuden kahden viikon takaiseen päätökseen, joka kumosi liittovaltion tasolla määritellyn oikeuden aborttiin.

Europarlamentaarikot ilmaisivat myös solidaarisuutensa ja tukensa naisille ja tytöille Yhdysvalloissa. Mepit haluavat, että Yhdysvaltain kongressi säätäisi lain, joka suojaisi oikeutta aborttiin liittovaltion tasolla.

EU-parlamentin äänestystulos ei ole sitova. Muutosten tekeminen EU:n perusoikeuskirjaan edellyttää kaikkien 27 jäsenmaan hyväksyntää. Yksimielisyyttä voi olla vaikea saavuttaa, sillä EU-maista Malta on kieltänyt abortin. Lisäksi Puolassa abortti on kielletty lukuun ottamatta raiskaus- tai insestitapauksia tai tapauksia, joissa äidin henki tai terveys on vaarassa.

EU:n tasa-arvokomissaari Helena Dalli sanoi europarlamentaarikoille keskustelun alkaessa maanantaina, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden aborttipäätös oli muistutus siitä, ettei vaivalla saavutettuja oikeuksia voi missään ottaa itsestäänselvyytenä.

STT

