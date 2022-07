Euroalueella jälleen ennätyskorkea inflaatio, kesäkuun inflaatiovauhti 8,6 prosenttia

Euroalueen inflaatio ylsi kesäkuussa jälleen uuteen ennätyksen, kertoo EU:n tilastoviranomainen Eurostat. Inflaatio nousi 8,6 prosenttiin vuoden takaiseen verrattuna.

Aiempi, puoli prosenttia matalampi ennätyslukema mitattiin vain kuukautta aiemmin.

Kuluttajahintojen nousun taustalla on etenkin energian hinnan karkaaminen pilviin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa.

Eurostatin tilaston mukaan Suomen inflaatiolukema oli kesäkuussa 8,1 prosenttia. Tilastokeskus julkistaa oman kuluttajahintaindeksinsä kesäkuulta tämän kuun puolivälissä. Virossa inflaatiotahti oli kesäkuussa 22 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

EKP tavoittelee kahta prosenttia

Euroopan keskuspankki (EKP) on sanonut tekevänsä kaikkensa saadakseen inflaation laskemaan tavoitetasolle. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi aiemmin tällä viikolla, että pankki on valmis menemään niin pitkälle kuin tarvitsee, jotta inflaatio saadaan taltutettua keskipitkällä aikavälillä noin kahteen prosenttiin.

EKP on ennakoinut nostavansa ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksiköllä tässä kuussa. Jos keskipitkän aikavälin hintavakausnäkymät pysyvät nykyisen kaltaisina tai heikkenevät, syyskuussa korkoja voidaan nostaa enemmänkin.

STT

