Saksa lähtee Uniperin omistajaksi ja takaa miljardikaupalla rahoitusta – Fortum ei vielä arvioi kriisiyhtiön tuomia kuluja

Fortum ei toistaiseksi arvioi sille Uniperista kertyvien kustannusten summaa.

Saksalaiselle tytäryhtiölle julkaistiin perjantaina miljardien pelastuspaketti, joka tekee Saksan valtiosta Uniperin merkittävän vähemmistöomistajan. Paketin julkaisun jälkeen Uniperin ja Fortumin osakkeet lähtivät tuntuvaan pudotukseen.

Järjestelyn myötä Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniperista noin 267 miljoonalla eurolla. Maa saa edustuksen Uniperin hallintoneuvostoon.

Suomalaisen valtionyhtiö Fortumin omistusosuus Uniperissa supistuu 56 prosenttiin. Yhtiö pysyy Uniperin pääomistajana.

Osana neuvoteltua vakautuspakettia Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta. Lisäksi Saksan valtion omistama pankki KfW nostaa Uniperille myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää seitsemällä miljardilla.

Samalla Saksan hallitus on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön mekanismin, jolla Uniper voi lokakuusta alkaen siirtää asiakkailleen 90 prosenttia kaasun kohonneista hankintakustannuksista.

Uniper myös alkaa suunnitella kaasun tukkumyyntisopimusjärjestelmän uudistamista Fortumin ja Saksan hallituksen tuella. Ratkaisusta on tarkoitus sopia ensi vuoden loppuun mennessä.

Fortum ei arvioi vielä tappioiden suuruutta

Uniper on joutunut vakaviin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasutoimituksia, kun Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan.

Fortumin toimitusjohtajan Markus Rauramon mukaan yhtiölle oli tärkeää ratkaista tilanne nopeasti. Hän kiittää Saksan ja Suomen hallituksia sekä kollegoitaan tytäryhtiössä.

– Nyt julkaistussa järjestelyssä Uniperin kriittisimpiin ongelmiin löydettiin ratkaisut, ja yhtiö voi jatkaa toimintaansa, Rauramo sanoi tiedotteessa.

Tiedotustilaisuudessa Rauramo ei lähtenyt arvioimaan sitä, kuinka suuret kustannukset Uniperista tulee tänä vuonna aiheutumaan Fortumille. Tämä riippuu kaasun hinnasta ja sen toimitusmääristä, Ruaramo sanoi.

– Kaikki osapuolet tekevät nyt ankarasti töitä vähentääkseen rajoitusten vaikutuksia.

Hän huomauttaa, että koska Saksa ottaa 90 prosenttia kohonneista hinnoista kontollaan syksyllä, sillä on iso intressi pitää kasvaneet kustannukset mahdollisimman pieninä.

Fortum on ollut valtiolle ja muille omistajilleen tehokas osinkokone. Osinkoa on maksettu viime vuosina runsas euro osakkeelta, mikä on tuonut yksin valtiolle noin puoli miljardia euroa vuodessa.

Yhtiö pitää osinkopolitiikkaansa ennallaan. Rauramon mukaan on kuitenkin liian varhaista kommentoida, kuinka suurta osinkoa sen pohjalta tullaan tänä vuonna esittämään.

”Paras mahdollinen kompromissi”

Osakkeiden ostoa ja hybridilainaa varten tarvitaan esimerkiksi Uniperin yhtiökokouksen ja EU:n hyväksyntä. Saksa on sitoutunut antamaan tarvittaessa vielä enemmän tukea Uniperille mahdollisten tappioiden kattamiseksi.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on tyytyväinen siihen, ettei Suomen tai Fortumin tarvitse myöntää lisärahoitusta.

– Arviomme mukaan nyt saavutettu lopputulos, jonka Fortumin hallitus on huolellisen harkinnan ja analysoinnin jälkeen hyväksynyt, on paras mahdollinen kompromissi näissä olosuhteissa ja aikataulussa, Tuppurainen sanoi ensikommentteinaan tiedotteessa.

Hän lisäsi käyneensä tiivisti keskusteluja saksalaisten ministerikollegoidensa kanssa.

– Pidän tärkeänä, että lopputulema on kaikkien osapuolten hyväksyttävissä. Suomessa hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut nyt saavutettua ratkaisua, Tuppurainen lisäsi.

Myöhemmin perjantaina iltapäivällä Tuppurainen totesi tiedotustilaisuudessaan, että Uniperissa on kannattavaa liiketoimintaa, jolla yhä arvoa omistajalle.

– Esimerkiksi Pohjoismaissa oleva vesi- ja ydinvoima ovat sen kaltaisia liiketoiminta-alueita Uniperissa, joita myös Suomen valtio omistajana pitää tärkeänä ja arvokkaina, Tuppurainen totesi.

Hänen mukaansa Uniperin kriisi on seurausta siitä, että Venäjä manipuloi kaasumarkkinoita ja yhtiö joutui myymään kaasua tappiolla. Fortumin hallitus nauttii hänen mukaansa valtio-omistajan luottamusta.

Saksan liittokansleri: Hallitus tekee kaikkensa

Saksan liittokansleri Olaf Scholz painotti tänään tiedotustilaisuudessa, että ketään ei jätetä Saksassa yksin kasvavien energialaskujensa kanssa.

Hän sanoi, että maan hallitus tekee kaikkensa, etteivät kuluttajat ja yritykset joudu mahdottoman tilanteen eteen.

Tulevaisuudessa saksalaisille kaasun kuluttajille voidaan siirtää kaasun noussutta hintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa Scholzin mukaan sitä, että nelihenkisen perheen lisälasku on noin 200-300 euroa vuodessa.

Suomen enemmistöomistuksessa oleva Fortum ja sen tytäryhtiö Uniper ja Suomen sekä Saksan hallitukset kertoivat tänään Uniperin pelastuspaketin sisällöstä.

Kurssit vaihtoivat optimismin syöksyyn

Saksan valtio tulee Uniperin omistajaksi merkitsemällä yhtiöstä noin 157 miljoonaa uutta osaketta. Saksa maksaa 1,70 euron nimellisarvon osakkeelta.

Osakekohtainen hinta on pieni verrattuna siihen, mitä Fortum on yhtiöstä maksanut. Yhtiö teki ensimmäiset Uniper-hankintansa vuonna 2018 ja on lisännyt omistustaan seuraavina vuosina. Se on omistanut yhtiöstä lähes 80 prosenttia.

Kun Fortum vuonna 2019 kertoi omistusosuutensa nousemisesta 70 prosenttiin, yhtiö oli maksanut keskimäärin 24 euroa hankkimistaan osakkeista. Fortum on satsannut Uniperiin miljardeja.

Uniper on listattu Frankfurtin pörssiin Saksassa. Yhtiön arvo piipahti yli 40 eurossa osakkeelta vuodenvaihteessa, mutta Ukrainan sodan myötä sen arvo on rytissyt neljäsosaan.

Tänään sekä Uniperin kurssi Frankfurtin pörssissä että Fortumin kurssi Helsingin pörssissä ovat heilahdelleet. Tiedot pelastusjärjestelyn etenemisestä nostivat niiden osakkeita aamupäivällä kymmenen prosentin molemmin puolin.

Paketin julkaisun jälkeen suunta on ollut toinen. Sekä Fortumin että Uniperinosakkeet ovat tänään syöksyneet sen jälkeen, kun sopuun Uniperin pelastuspaketista päästiin. Fortum oli hieman ennen kello kuutta Helsingin pörssissä noin 10 prosenttia pakkasella. Uniper oli Saksan Frankfurtin pörssissä puolestaan lähes 32 prosenttia pakkasella.

Rauramo ei kommentoi jättirahoituksen taustaa

Uniperin vaikeuksista alkoi tihkua tietoa ensimmäisiä tietoja jo tammikuun alussa. Tuolloin Fortum myönsi tytäryhtiölleen konsernin sisäisen kahdeksan miljardin euron suuruisen rahoituksen. Fortum sanoi tuolloin, että kyse on varotoimesta.

Omistajaohjausministeri Tuppurainen sanoi tiistaina eduskunnan talousvaliokunnan kokouksen jälkeen, että valtio-omistajan lähtökohtana on, ettei Fortum tee enää uutta pääomitusta Uniperiin. Tuppurainen oli valiokunnassa kuultavana.

Tuppurainen ei tuolloin suostunut vastaamaan siihen, informoiko yhtiö valtio-omistajaa ennen vai jälkeen rahoituspäätöksen. Myöskään Rauramo ei halunnut ottaa tähän perjantaina kantaa. Hänen mukaansa on paras, että valtio-omistaja ja ministeri kommentoivat itse omalta kannaltaan itse.

– Olemme informoineet näistä asioista tarpeellisella tavalla, Rauramo sanoi.

Ilkka Hemmilä, Ville Väänänen

