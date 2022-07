George Floydin surmanneelle poliisille toinen yli 20 vuoden tuomio

Yhdysvaltain liittovaltion tuomari on antanut George Floydin surmasta tuomitulle poliisille Derek Chauvinille uuden, yli 20 vuoden tuomion. Tuomio on 245 kuukautta sen jälkeen kun siitä vähennettiin Chauvinin jo suorittama aika. Liittovaltion tuomio tuli virallisesti Floydin kansalaisoikeuksien loukkaamisesta.

Chauvin suoritti jo surmasta Minnesotan osavaltion antamaa 22,5 vuoden tuomiota. Hän istuu tuomiot nyt yhtäaikaisesti.

Chauvin tuomittiin 2021 muun muassa toisen ja kolmannen asteen murhista, jotka Suomen oikeusjärjestelmässä vastaisivat suurin piirtein tappoa sekä kuolemantuottamusta.

Chauvin kuvattiin sivustakatsojan videolle hänen polvistuessaan Floydin kaulan päälle lähes kymmenen minuutin ajaksi, kunnes Floyd menetti tajuntansa ja kuoli.

19 vuotta virassa ollut nyt entinen poliisi ei pyytänyt anteeksi tekoaan oikeussalissa, mutta toivotti Floydin lapsille hyvää loppuelämää ja toivoi heille ohjausta aikuiseksi kasvamisessa.

Chauvin on valittanut osavaltion tuomioistuimessa saaduista tuomioistaan. Liittovaltion antama tuomio varmistaa kuitenkin sen, että kävi valituksessa miten kävi, hän istuu vankilassa yli 20 vuotta.

Entinen poliisi voi nyt suorittaa tuomionsa liittovaltion vankilassa eikä Minnesotan osavaltion vankilassa, missä hän on ollut eristyssellissä tähän asti.

Myös kolme muuta poliisia oikeudessa Floydin surmasta

Tummaihoisen Floydin kuolema valkoisen Chauvinin väkivallan vuoksi vuonna 2020 johti laajoihin mielenosoituksiin vähemmistöjä kohtaan kohdistettua poliisiväkivaltaa vastaan Yhdysvalloissa ja myös ympäri maailman.

Chauvinin kuolemaan johtaneen pidätyksen syynä oli väitetty väärennetyn 20 dollarin setelin käyttäminen savukeostoksilla.

Chauvinin lisäksi myös kolme muuta paikalla ollutta poliisia on saanut syytteitä. Heidät on tuomittu taposta liittovaltion oikeudessa. Yksi heistä on jo tuomittu myös osavaltion oikeudessa ja kahden muun tapposyytettä puidaan ensi lokakuussa.

