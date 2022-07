Guardian: Tiedot Uberin laittomuuksista ja häikäilemättömästä toiminnasta paljasti kyytipalveluyhtiön entinen päälobbari

Brittilehti Guardian paljasti maanantai-iltana, että massiivisen Uber-tietovuodon takana oli Mark MacGann, joka johti vuosia Uberin lobbausta ympäri maailmaa, etenkin Euroopassa.

MacGann kertoi lehdelle vuotaneensa yli 124 000 dokumenttia, koska hän uskoi Uberin tarkoituksella rikkoneen lakeja kymmenissä maissa ja johtaneen kuljettajiaan samalla tahallaan harhaan.

– Kadun, että olin osa joukkoa, joka väänteli faktoja saadakseen kuljettajien, asiakkaiden ja poliittisen eliitin luottamuksen, hän sanoi Guardianin haastattelussa.

MacGann kuvaili Guardianille sitä tapaa ja helppoutta, jolla Uber onnistui tunkeutumaan vallan ytimeen esimerkiksi Britanniassa, Venäjällä ja Ranskassa humalluttavaksi, mutta myös erittäin epäreiluksi ja epädemokraattiseksi.

Entisen Uberin lobbarin mukaan poliitikot olivat yleensä hyvin hanakoita tukemaan Uberia, mutta poikkeuksia löytyi esimerkiksi Ranskassa. Uberin luvattomat taksit aiheuttivat taksikuljettajien mellakoita maassa ja hajottivat myös silloisen hallituksen rivejä. Uberilla oli kuitenkin MacGannin mukaan yksi vahva liittolainen maassa, nimittäin nykyinen presidentti Emmanuel Macron, joka toimi talousministerinä 2016. MacGann kertoi Guardianille, että Macron puolusti henkilökohtaisesti Uberia sisäministeriötä vastaan, joka uhkaili yritystä ja MacGannia rikosvastuulla, jos palvelua ei lopeteta.

Uber vakoili asiakkaita ja ajoi kuljettajansa oikeustaisteluihin myös Suomessa

MacGann kertoi myös yrityksen työntekijöiden mahdollisuuksista vakoilla käyttäjiä Uber-applikaation kautta. Uberilla puhuttiin ”Taivaasta”, datatyökalusta, jolla pystyi seuraamaan reaaliajassa applikaation käyttäjien liikkeitä missä tahansa.

Guardianin mukaan Uber tiedotti lopettaneensa ”Taivaan” käytön vuonna 2017.

Suomessa Ylen MOT-toimitus sai aineistosta esille tietoja Uberin toiminnasta Suomessa. Uber pisti kuljettajansa rikkomaan Suomen lakia, mutta jätti usein maahanmuuttajataustaiset kuljettajansa kärsimään yksin oikeustuomiot ja otti heiltä siivut tuloista.

Uberin suhtautuminen juridisiin ongelmiin on nähtävissä myös sen toiminnassa muissakin maissa, ilmenee tietovuodosta Ylen mukaan.

– [- -] Välillä meillä on ongelmia, koska me toimimme vitun laittomasti, Uberin viestintäjohtaja viestitteli Ylen mukaan MacGannille.

Ylen mukaan Uber lobbasi useita vaikutusvaltaisia suomalaisia, kuten entistä pääministeriä Alexander Stubbia (kok.) ja taksilakiuudistuksen läpivienyttä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä (kesk.).

Tuukka Tervonen

STT

Kuvat: