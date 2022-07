Hallituksen kannatus noussut

Sanna Marinin (sd.) hallituksella näyttää olevan vaalikauden viimeisenäkin vuonna kansan enemmistön tuki. Helsingin Sanomien kyselyn mukaan lähes 60 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut tehtävässään. Erityisen tyytyväisiä ovat SDP:n ja vihreiden kannattajat.

Arviot ovat parantuneet selvästi viime joulukuusta, jolloin alle puolet oli sitä mieltä, että hallitus on suoriutunut tehtävästään vähintään melko hyvin.

Venäjän helmikuussa alkaus hyökkäyssota Ukrainassa aiheutti sen, että viimeisen puolen vuoden aikana on sekä käyty ripeätahtinen Nato-keskustelu että päätetty hakea sotilasliiton jäsenyyttä. Tämä on nostanut hallituksen suosiota.

Kuvaavaa on, että hallituksen mininistereistä parhaiten ovat kansalaisten mielestä onninstuneet pääministeri Marinin lisäksi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa hallitus saa hyvät arviot kahdessa asiassa, joista toinen on ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hoito. Toinen on toiminta koronaviruksen taltuttamiseksi.

Venäjän toiminta ja Suomen Nato-hakemus ovat korostaneet myös presidentin roolia ulkopolitiikassa yleisesti ja Sauli Niinistön aktiivista otetta erityisesti.

Niinistön kansansuosio on tasolla, jota seuraavan presidentin on jokseenkin mahdoton saavuttaa, on hän kuka hyvänsä.

Niinistön kasvattajapuolue kokoomus on kannatusmittauksissa edelleen Suomen suurin. Päähallituspuolue SDP:n kannatus on noussut, ja kokoomuksen etumatka demareihin on hieman kaventunut sekä edellisessä HS-gallupissa että tuoreessa Ylen mittauksessa.

Eduskuntavaaleihin on aikaa alle yhdeksän kuukautta. Kampanjointi käydään samaan aikaan, kun sote-uudistuksen mukaiset hyvinvointialueet aloittavat.

Hallituspuolueilla on yhdessä enemmistön kannatus, vaikka suosituin puolue ei hallituksessa olekaan.

Vaalien tärkeimmät teemat tulevat todennäköisesti olemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus ja julkinen talous ylipäätään. Niistä hallituksen sisälläkään ei ole yksimielisyyttä.