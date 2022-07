”Hänen olisi pitänyt erota jo ajat sitten” – Johnsonin valheet kiukuttavat Milton Keynesissäkin

Britannian pääministerin Boris Johnsonin ero tehtävästään konservatiivipuolueen johtajana ja tuleva väistyminen pääministerin pestistä jakoi vastaajia, kun STT kyseli kesälämmöstä nauttivan Milton Keynesin kaduilla Britanniassa tavallisten tallaajien tuntoja johtajastaan. Myötätuntoakin löytyi, mutta yleinen näkemys oli, että Johnsonin aika on nyt ohi.

– Hänen olisi pitänyt erota jo ajat sitten. Hän on tehnyt liikaa virheitä, lausunut liikaa valheita. Hän on pitänyt vallasta kiinni liian kauan, ja hänen pitää lähteä. Eikä muutaman kuukauden päästä, vaan nyt, koska muuten hän vain jatkaa sitä mitä on tehnyt tähänkin asti, mietti Daniel Rose viitaten Johnsonin korvaamiseen konservatiivipuolueen vuosikokouksessa syksyllä.

Ruokakauppaan menossa ollut Julie Giles puolestaan kertoi tukeneensa Johnsonia, mutta liika alkaa olla liikaa.

– Tunteeni ovat ristiriitaiset. Hän oli mielestäni oikea ihminen viemään meidät läpi kaikesta siitä mitä tässä on ollut, kuten brexit ja korona. Olen puolustanut häntä näihin viime päiviin saakka, mutta kyllä tilanne on nyt se, että valheita on liikaa. Hänen on lähdettävä, tukea ei enää ole, Giles sanoi.

– Hän keskittyi liikaa isoon kuvaan, ei pienempiin juttuihin, niihin jotka vaikuttavat meistä ihan jokikiseen. Se mihin tästä nyt mennään, en tiedä.

Giles toivoo seuraavalta johtajalta tiettyjä ominaisuuksia.

– Tarvitsemme karismaattisen johtajan, jolla on vahvoja mielipiteitä ja vahvoja tekoja ja joka vie meitä läpi vaikeuksien. Ja kokoaa kansan yhteen. Kuka se olisi, sitä en tiedä, hän pohti.

Nuorempaa kansanosaa edustava Claudia Stan kertoi, ettei juuri seuraa politiikkaa. Johnsonin hän yhdistää pitkälti brexitiin.

– En tiedä hänestä paljoakaan. No sen, että hän teki brexitin, ja se on vaikuttanut jollain lailla meihin kaikkiin. Ehkä tämä (ero) juontuu brexitistä, koska nyt ihmisiä ei ole töihin ja sellaista, Stan sanoi.

Janne Lehikoinen

STT

Kuvat: