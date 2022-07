Hankala sivutuuli vei parhaan terän finaaliheitoista, päivän parhaat viskaisut nähtiin jo Kiikalassa – ”Aivan todella vaikeat tuulet”

Tuulet eivät olleet kilpailijoille suotuisat frisbeen pituusheiton SM-finaaleissa perjantaina. Naiset ja miehet linkosivat kiekkoja pitkälle aamupäivän alkukilpailuissa Kiikalan lentokentällä, mutta finaaleissa metrejä jäi uupumaan reilun 100-päisen yleisön harmiksi Salo Golfin rangella.

Miehissä voittoon heitti hämeenlinnalainen Ilkka Tikkala 166,50 metriä kantaneella heitollaan. Kiikalassa Tikkala paiskasi melkolailla optimaalisissa olosuhteissa 199,10 metriä, mikä on Suomen maaperällä koskaan pisimmälle heitetty heitto. Varsinainen Suomen ennätys on heitetty aikoinaan Yhdysvalloissa ja on pituudeltaan 209 metriä.

Muutenkin alkukilpailuiden tulostaso oli heittäjillä kovempi kuin finaaleissa.

– Tuuli kannatteli kiekkoja Kiikalassa huomattavasti pidemmälle. Finaalissa sivutuuli painoi kiekkoja alas, Tikkala vertaili.

Tikkala oli luonnollisesti tyytyväinen hirmuheittoonsa alkukilpailussa. Toiseksi paras Tikkalan sivallus kantoi Kiikalassa sekin yli 197 metriin.

– Se kun syntyy kisatilanteessa, niin ei voi parempaa toivoa, hän myhäili.

– Aivan täydellisissä olosuhteissa yli 200 metrin heitot ovat mahdollisia.

Tikkala treenaa kuukausittain frisbeen pituusheittoa, mutta muuten hänen tavoitteensa ovat niin sanotusti normaalissa frisbeegolfissa.

– Kyllä sen huomaa, että harrastajamäärät ovat kasvussa. Porukkaa on liikkeellä paljon, kun käy heittämässä, Tikkala sanoi ja raapusti taas yhden nimikirjoituksen tyytyväisen juniorin kiekkoon.

Naisten kisan mestari, lahtelainen Heidi Laine linkosi alkukilpailussa uuden naisten Suomen ennätyksen 151,90 metriä. SE:n odotettiin paranevan Salossa, sillä vanha ennätys oli vuodelta 1985 Tuija Jääskeläisen nimissä 106,8 metriä. Finaalissa Laine heitti parhaimmillaan 122,40 metriä.

Myös Laine kertoi haastavista Salo Golfin olosuhteista.

– Aivan todella vaikeat tuulet. Jos kiekko meni väärään suuntaan kallelleen, tuuli vei sen tai sitten painoi sen alas.

Laine oli yllättynyt, että Kiikalassa hän pystyi yli 150-metriseen riuhtaisuun.

– Tavoite oli heittää yli 130 metriä. Olen iloinen lukemista.

Myös Laine oli frisbeen pituusheitossa ikään kuin sivulajissaan.

– En ole harjoitellut paljon pituusheittoa. Vahvuuteni on frisbeegolfissa pitkä draivi, ja se näkyi tänään, Laine iloitsi.