Helleputki päättyy sadekuuroihin alkavalla viikolla – ”Saadaan vähän hengähdystaukoa helteistä”

Juhannuksesta saakka jatkunut kuuma sää päättyy ensi viikolla ja luvassa on sadekuuroja, kertoo päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

Vielä huomenna suurimmassa osassa maata on poutaista ja mitataan hellelukemia, mutta sen jälkeen sää alkaa vähitellen viilentyä.

Keskiviikkona hellelukemiin ei päästä todennäköisesti enää missään päin Suomea, kertoo Tuovinen.

– Sitten näyttää siltä, että saadaan vähän hengähdystaukoa helteistä, Tuovinen sanoo STT:lle.

Sadekuuroja on luvassa tiistaina maan keski- ja pohjoisosiin ja keskiviikkona länsi- ja pohjoisosiin. Torstaina sadekuuroja voi tulla koko maassa ja saattaa ukkostaakin.

– Ei niin voimakasta ukkosta kuin nyt on ollut. Kun lämpöä on vähemmän, niin energiaa ei ole niin paljon, Tuovinen selittää.

Tänään metsäpalovaroitukset ovat voimassa koko maassa. Tuovinen arvioi, että sateet eivät poista metsäpalovaroituksia, koska se vaatisi suurempia sademääriä. Jos sateita tulisi riittävästi, niin viikonloppuun mennessä osa varoituksista saattaa poistua.

– Luonnolle kaikki sade on hyväksi, kun on ollut niin kuivaa, Tuovinen sanoo.

Ensi viikko on keskimääräistä kylmempi, lämpötilat voivat jäädä paikoitellen alle 20 asteen.

Tuovisen mukaan seuraavan kymmenen päivän jakson loppupuolella lämpö saattaa palata ja helteitä voidaan taas saada.

– Tällä hetkellä ei näytä siltä, että uutta 30 asteen helleputkea olisi tulossa.

Mira Kokko

STT

