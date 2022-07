HS: Aineisto todistaa kohudosentti Johan Bäckmanin vuosia kestäneet pyrkimykset Suomen ja muiden länsimaiden mustamaalaamiseksi

Venäjä-yhteyksistään tunnettu Johan Bäckman on vuosien ajan aktiivisesti tarjonnut Venäjän valtion televisioyhtiölle Suomea ja muita länsimaita mustamaalaavia uutisaiheita ja tiedotteita, todistaa Helsingin Sanomien näkemä aineisto lehden mukaan.

Bäckmaniin liittyvät tiedot ovat peräisin Venäjän valtiollisesta radio- ja televisioyhtiöstä VGTRK:sta, joka on Kremlin tärkein propagandan ja disinformaation välittäjä.

Helsingin Sanomien analysoima materiaali kattaa yli 90 Bäckmanin VGTRK:lle lähettämää sähköpostia vuosilta 2014-2020. Viesteissään kohudosenttinakin tunnettu Bäckman on toistuvasti tarjoutunut venäläisten tiedotusvälineiden haastateltavaksi.

Bäckman on otsikoinut viestinsä usein lehdistötiedotteiksi. VGRTK:n ohella myös lukemattomat muut venäläismediat ovat haastatelleet Bäckmania vuosien saatossa.

HS sai uutta tietoa Bäckmanin toimintatavoista toimiessaan osana kansainvälistä tutkivan journalismin yhteistyöhanketta. Tiedot perustuvat ryhmän käytössä olevaan eri hakkeriryhmien hankkimaan aineistoon.

HS:n puhelimitse tavoittama Bäckman pyysi saada lehden kysymykset sähköpostitse. Hän ei kuitenkaan vastannut kysymyksiin vaan ruoti niitä sosiaalisessa mediassa.

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008893252.html

STT