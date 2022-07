Huoltovarmuuskeskus väittää, että Onni Sarmaste käytti yhtiöitään vain välikäsinä saadakseen suojainkauppojen rahat itselleen – vaatii käräjillä lähes 5,2 miljoonaa kauppahinnan palautusta ja vahingonkorvausta

Huoltovarmuuskeskus (HVK) vaatii Helsingin käräjäoikeudessa liikemies Onni Sarmasteelta lähes viisi miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta sekä yli 180 000 euroa vahingonkorvausta. Kanteen mukaan Sarmaste aiheutti kevään 2020 epäonnistuneissa suojainkaupoissa HVK:lle syntyneen vahingon tuottamuksellisesti.

Toukokuussa vireille tulleen kanteen mukaan Sarmaste otti maaliskuussa 2020 yhteyttä HVK:hon esiintyen Tiina JylhänLook Medical Care -yhtiön edustajana ja antoi ymmärtää, että hänellä on kokemusta suojavälinekaupoista. HVK:n mukaan asiassa tehdyn esitutkinnan mukaan Sarmasteella ei todellisuudessa ollut alalta mitään kokemusta.

Kanteen mukaan Sarmaste teki HVK:lle ensimmäisen tarjouksen 27. maaliskuuta. Seuraavien päivien aikana myyjäksi vaihtuivat Sarmasteen omat yhtiöt LDN Legal Partners ja Finance Group Helsinki, hän toimitti HVK:lle sertifikaatit maskeista ja HVK hyväksyi päivitetyn 4 980 000 euron arvoisen tarjouksen.

Kanteessa sanotaan, että poliisin esitutkinnassa Sarmaste on kertonut huomanneensa lähes välittömästi, että hänen HVK:lle toimittamat sertifikaatit ovat väärennettyjä. HVK katsoo, että hän on viimeistään tällöin tiennyt, ettei hänen HVK:lle tarjoamia kasvosuojaimia ole todennäköisesti olemassa.

Kyseessä on esitutkinta, jossa Sarmastetta epäiltiin törkeästä petoksesta. Syyttäjä teki asiassa viime vuoden lopulla syyttämättäjättämispäätöksen. Syyttäjä katsoi, että kauppojen epätoivottuun lopputulokseen vaikutti molempien osapuolten osaamattomuus. Asiassa ei syyttäjien mukaan ollut todennäköisiä syitä epäillä tahallista erehdyttämistä, esimerkiksi väärien tietojen antamista.

Sarmasteen tai tämän yhtiöiden vastauskirjelmiä HVK:n kanteeseen ei ole vielä toimitettu käräjäoikeuteen. Asianajaja, oikeustieteen tohtori Heikki Huhtamäki sanoo, että kanteen vaatimukset tullaan kiistämään.

– Päämieheni harkitsevat asiassa myös muita oikeudellisia toimia, kuten vastavaatimuksia.

HVK: Sarmaste alkoi kuluttaa rahoja ennen tilausmaksujen suorittamista

Sarmasteen lupaamasta maskimäärästä saapui lopulta Suomeen noin viidennes. HVK:n mukaan maskien laatu ei vastannut sovittua eikä mitään voitu käyttää sairaaloissa.

HVK viittaa kanteessaan edelleen poliisin esitutkintaan, jonka mukaan Sarmaste alkoi käyttää HVK:n maksamia rahoja henkilökohtaisiin ostoksiinsa välittömästi ja ennen suojaintilausten maksujen suorittamista. Sarmaste osti kaksi luksusautoa sekä siirsi Finance Groupin varoja omalle henkilökohtaiselle tililleen ja kumppanilleen Viroon, kanteessa sanotaan.

– Varojen välitön käyttö aivan muuhun tarkoitukseen kuin tehdyn kaupan rahoittamiseen ja toimituksen varmistamiseen osoittaa Sarmasteen välinpitämätöntä suhtautumista tekemiensä sitoumusten täyttämiseen.

HVK katsoo, että Sarmasteen tarkoituksena on ollut yhtiöidensä kautta saada kauppahinta omaan käyttöönsä.

– Koska LDN:llä ja Finance Groupilla ei ole mitään muuta suojainvälineisiin liittyvää liiketoimintaa, on katsottava, että Sarmaste on käyttänyt LDN:ää ja Finance Groupia lähinnä välikäsinä kauppahinnan vastaanottamiseksi ja sen saamiseksi omaan käyttöön – ilman todellista liiketoiminnan harjoittamisen tarkoitusta.

”Hoida vaan rahat keinolla millä hyvänsä”

Asiakirjoista ei käy ilmi, millainen yhteistyö Sarmasteella ja Jylhän Look Medical Care -yhtiöllä oli alun alkaen tai mistä syystä myyjäksi vaihtuivat Sarmasteen omat yritykset. Syyttäjän tekemästä päätöksestä selviää ainakin, että Jylhä on ollut Sarmasteelle vihainen. Päätös koskee epäiltyä törkeän kiristyksen yritystä, jossa syyttäjä jätti viime joulukuussa syytteen nostamatta.

Sarmaste teki huhtikuun alussa 2020 rikosilmoituksen hänen kotinsa ikkunaan heitetyn kiven takia. Hän kertoi saaneensa Jylhältä ja kahdelta mieheltä vihaisia puheluita liittyen sopimuksen purkuun. Puheluissa häneltä vaadittiin hänen mukaansa reilun 3,8 miljoonan euron rahasummaa. Sarmasteen mukaan hänen ovellaan kävi lisäksi tuntematon henkilö, joka sanoi Helvetin enkelien olevan hänen perässään seuraavaksi.

Sarmasteelle soitelleet miehet myönsivät esitutkinnassa ”sovitelleensa” tilannetta Jylhän pyynnöstä. Jylhä kiisti kehottaneensa miehiä uhkailemaan Sarmastetta.

Toisen miehistä puhelimesta löytyi tämän ja Jylhän välisiä viestejä.

– Hoida vaan rahat keinolla millä hyvänsä. Se paskanpuhuja ei tarvi mitään muuta kuin hävitä maapallolta, Jylhä kirjoitti.

Syyttäjä piti viestejä kyseenalaisina, mutta katsoi, ettei pelkästään niitä ja Sarmasteen puheita voida pitää näyttönä rikoksesta ja jätti syytteen nostamatta.

Jecaterina Mantsinen

STT

