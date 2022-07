Teatteriarvostelu: Ihmisen kokoinen kesänäytelmä – Somerniemellä tehdään musiikkiteatteria isolla sydämellä

Paremmat päivät Somerniemen Musiikkiteatterissa. Käsikirjoitus Salla Ojala. Ohjaus: Saija-Reetta Kotirinta. Musiikki: Juha Tapio. Musiikin johto ja laulujen harjoitus: Annika Kuntsi. Ääniteknikko: Saku Ruutikainen. Koreografiat: Laura Hurme ja Netta Mäenpää. Lavastus: Pentti Manner, Jussi Saari ja lavastustalkoolaiset. Rooleissa: Sari Fonsell-Paju, Jussi Härme, Pentti Manner, Jussi Saari, Lauri Kakko, Vilho Välttilä, Marja Salminen, Silja Salminen, Lotta Puotsaari, Mari Puotsaari, Matilda Mettovaara jne.

Somerniemen Musiikkiteatteri hurmaa hellekesässä katsojiaan Juha Tapion musiikin ympärille kirjoitetulla musiikkinäytelmällä Paremmat päivät.

Maalaiskomedian on käsikirjoittanut musiikkiteatterin omasta väestä Salla Ojala, mikä takaa sen, että roolitus toimii ja isolle näyttelijäjoukolle on sopivasti eriasteisia töitä lavalla. Ohjaajaksi on saatu salolainen Saija-Reetta Kotirinta, joka on selvinnyt hyvin monipuolisen palapelin kokoamisesta.

Tuttua Juha Tapion musiikkia on näyttelijöiden kanssa esittämässä liveorkesteri, jonka kapellimestarina toimii Annika Kuntsi. Kuntsi on myös seitsenhenkisen liveorkesterin kapellimestarina ja hän on harjoituttanut esityksessä kuultavat laulut isolle porukalle tai sitten sooloina tulkittavaksi.

Vahvaa osaamista siis löytyy sekä Parempien päivien taustalta että nyt toteutusvaiheessa yleisön edessä. Musiikkiteatterin omasta väestä löytyy oivallisesti vastinetta näytelmää tekemään, ja periaatteessa ihan perinteinen maalaiskomedia toimii sujuvasti omista lähtökohdistaan. Vaikka esitys vie perinteiseen, ”ajattomaan” maalaismiljööseen, eletään siinä myös vahvasti tätä päivää.

Tarinan keskiössä on Laukkasen perhe, jonka kolme aikuista poikaa (Jussi Saari, Lauri Kakko ja Vilho Välttilä) pyörivät eläkeikää lähestyvien vanhempiensa (Sari Fonsell-Paju ja Jussi Härme) nurkissa. Oman lisänsä tupaan tuo vanha isäntä Sepetius (Pentti Manner).

Poikien äiti saa miesten ainaisesta passaamisesta lopulta tarpeekseen ja päättää laittaa läheistensä rakkauselämät kerralla uuteen järjestykseen. Siinä samassa hoituisi myös ikinuori – liki 90-vuotias – Sepetiuskin!

Äiti ilmoittaa miehet tämän ajan tosi-tv-sarjoihin: Napakymppiin, Isännälle morsian jne. Tästä alkaa tapahtumaketju, joka herättää uneliaan maalaiskylän. Kaikki ei mene kuten äiti ensin toivoi. Kuitenkin lopussa kiitos seisoo, jopa moninkertaisena!

Päärooleissa näyttelevät selviävät hyvin tehtävistään, jotka taatusti ainakin ensimmäisten esitysten hellekelit huomioiden eivät olleet mitenkään helpot. Esimerkiksi koko Laukkasten perhe on hyvällä tavalla maalaishenkinen. Nuori Lotta Puotsaari Hilkka Aleniuksen (Silja Salminen) Annikka-tyttärenä on näytelmän sympaattisin hahmo, jolla synkkaa aidosti Sepetiuksen kanssa.

Sunnuntain päiväesityksessä selvästikin odotettiin näytelmän musiikkia, ovathan Juha Tapion laulut tätä nykyä paljossa koko kansan lauluja. Suurin osa lauluista kuultiin väliajan jälkeen.

Nuorista soittajista koostuva orkesteri teki kauttaaltaan hyvää jälkeä Annika Kuntsin johdolla.

Vastinetta rahalle myös saatiin, kun väliaikoineen parituntinen esitys sisälsi pitkälti toistakymmentä Tapion tuttua laulua. Näistä kuultiin sekä koko ensemblen tulkitsemia isoja versioita että myös herkempiä soolo- ja duettotulkintoja. Jälkimmäisistä komeimpia olivat puoliajan jälkeen Sari Fonsell-Pajun laulama Hei Jumala sekä Jussi Saaren ja Maria Puotsaaren tulkitsema Älä lähde vielä pois. Jussi Härme esitti yksin kitaroineen En mitään, en ketään, mikä toimi hyvänä pohjustuksena päätöksenä kuultuun koko ryhmän Paremmat päivät -potpuriin.

Juha Tapion laulujen ympärille on Somerniemellä tehty sympaattinen kesäkomedia isolla sydämellä.