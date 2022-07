Amsterdamilaisseura Ajaxin junioriakatemian entiset hollantilaiset huippuvalmentajat Eddie van Schaick ja Wim Kwakman tähdittävät tiistaina alkavaa Salon Palloilijoiden kolmipäiväistä jalkapallon juniorileiriä. Junnuleiri on suunnattu 2008–2014 syntyneille pelaajille.

SalPan edustusjoukkueen päävalmentaja Tero Suonperä kierrätti kaksikkoa maanantaina Salon Urheilupuistossa.

– Hyvältä vaikuttaa. Jalkapallokentät ja yleisurheilukenttä samassa paikassa. Onko tuo jääkiekkohalli? Van Schaick viittelöi Tahkonkadun suuntaan.

Suonperä vie vieraat ensin Urheilupuiston ylänurmelle, jossa SalPa on pystynyt toistaiseksi pelaamaan ainoastaan yhden ottelun.

– Viime vuonna tämä oli Suomen paras nurmi. Sen jälkeen tapahtui jotain. Vielä hetki sitten tässä ei ollut nurmea lainkaan, Suonperä selvittää hämmentyneille Van Schaickille ja Kwakmanille.

Kwakman on kiinnostunut jalkapalloilijoiden harjoitusmahdollisuuksista talvisin.

– Kestääkö talvi tosiaan Suomessa marraskuusta huhtikuuhun?

Van Schaick ja Kwakman ovat urallaan junioriakatemiassa opastaneet jalkapallon saloihin muun muassa Hollannin maajoukkueen entisiä tähtipelaajia, kuten 1983 ja 1984 ikäluokan huippuihin lukeutuneita Rafael van der Vaartia ja Wesley Sneijderia.

– Yhdistämme tekniset taidot taktisessa muodossa. Lapset haastetaan tuomaan esiin parhaat puolet itsestään. Tarjoamme moderneja harjoituksia. Harjoitusten päätavoitteena on esitellä menetelmämme ja mallimme SalPalle, jota seura voi hyödyntää täällä, kertoo Van Schaick, joka työskentelee nykyisin kykyjenetsijänä Pohjois-Amerikan MLS-liigassa pelaavassa Real Salt Lake Cityssä.

Leirille osallistuu reilut 50 lasta ja nuorta.

– Mukana on SalPan lisäksi edustusta 11 eri seurasta. Kauimmaiset tulevat Oulusta ja Kokkolasta saakka, Suonperä kertoo.

Van Schaickilla on selkeä käsitys suomalaisnuorten tasosta jalkapallossa.

– Suomalaisnuorilta puuttuu yleensä tekninen kyky ja luovuus. He kompensoivat näitä puutteita kovalla työmoraalillaan ja yleiskunnollaan. 8–9-vuotiaista puhuttaessa ero parhaimpiin ei ole kuitenkaan iso. Läntisessä Euroopassa pystymme harjoittelemaan ympäri vuoden jalkapalloa leudon talven vuoksi, mikä on suuri etu, hän muistuttaa.

Suomessa käydään aika ajoin keskustelua pelinopeudesta tai oikeastaan sen puutteesta.

Miten tilanteeseen saataisiin parannusta?

– Pelin nopeutta voidaan kasvattaa, jos pelaajilla on erinomaiset tekniset taidot, ja he pystyvät siten tekemään parempia päätöksiä pelitilanteissa. Tekniseen harjoitteluun, kuten syöttämiseen, niiden vastaanottamiseen, yksi vastaan yksi -tilanteisiin ja viimeistelyyn on kiinnitettävä enemmän huomiota. Lisäksi joukkueiden on pelattava enemmän pelejä kansainvälisesti, Van Schaick neuvoo.

Koska kaksikolla on vahva side Ajaxiin, on pakko tietenkin kysyä myös seuran suomalaislegendasta Jari Litmasesta.

– Jari on ollut yksi Ajaxin historian parhaista pelaajista, todellinen ammattilainen, esimerkki meille kaikille. Olemme kiitollisia hänen kokonaispanoksestaan ​​peliin, Van Schaick hehkuttaa.

Hollannin miesten maajoukkue ei yltänyt parrasvaloihin viime vuosina. Viime kesänä alkulohkonsa voittanut Hollanti hävisi Tshekille EM-kisojen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Vuosien 2016 ja 2018 arvoturnauksiin oranssipaidat eivät edes päässeet mukaan.

Hollannin maajoukkueen ykköstähti on nykypäivänä Liverpoolin toppari Virgil van Dijk, kun taas Arjen Robbenin ja Ruud van Nistelrooyn kaltaiset hyökkäyspään tykit ovat puuttuneet.

Nyt joukkueen peräsimeen on palannut 70-vuotias Louis van Gaal , joka valmensi jo aikoinaan Litmasta Ajaxissa ja Barcelonassa.

Uskotko, että Hollanti palaa huipulle marras-joulukuussa pelattavissa Qatarin MM-kisoissa?

– Van Gaal ja hänen valmennustiiminsä ovat valmiina haasteeseen. En usko, että meillä on parhaita pelaajia, mutta ehkä meillä on paras joukkue, Van Schaick tuumii.

Van Schaick kertoo ihailevansa dynaamiseen pallonhallintaan perustuvaa jalkapalloa, jossa tarkoituksena on tehdä maaleja.

– Olen seurannut Ajaxia siitä lähtien, kun minulla on ollut kausikortti. Kunnioitan suuresti myös Villarrealia (Espanja), FC Nordsjaellandia (Tanska) ja Hoffeinheimia (Saksa), jotka tekevät hyvää työtä rajallisilla resursseilla.