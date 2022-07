Brittiläinen säveltäjä Monty Norman on kuollut 94-vuotiaana, ilmoitetaan hänen virallisilla nettisivuillaan.

Ilmoituksen mukaan Norman menehtyi lyhytkestoiseen sairauteen. Hän syntyi Lontoossa vuonna 1928.

Laulajana uransa aloittanut Norman tunnetaan parhaiten James Bond -elokuvien tunnusmusiikin säveltämisestä. Tunnusmusiikki on esiintynyt yhteensä 24 elokuvassa ja on olennainen osa Bond-brändiä.

STT