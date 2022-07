Japanin ex-pääministeri Shinzo Abe on kuollut ampumisessa saamiinsa vammoihin – Abea ammuttiin vaalitilaisuudessa

Japanin entinen pääministeri Shinzo Abe on kuollut ampumisessa saamiinsa vammoihin. Asian vahvisti häntä hoitaneen sairaalan edustaja uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ex-pääministeriä ammuttiin, kun hän oli pitämässä puhetta vaalitilaisuudessa Naran alueella maan länsiosassa, ja hänet kiidätettiin sairaalaan. Abe oli 67-vuotias.

Ampuminen tapahtui aamupäivällä paikallista aikaa. Paikalta otettiin kiinni 41-vuotias mies, jota epäillään ampujaksi.

Pääministeri Fumio Kishida tuomitsi tapahtuneen.

– Emme tiedä teon taustoja tai motiivia. Mutta se, että tällaista tapahtui vaalien alla, on barbaarista ja ilkeätä, eikä sitä voi hyväksyä, hän sanoi tiedotustilaisuudessa ennen Aben kuoleman vahvistamista.

– Vaalit ovat demokratian peruskivi, hän sanoi.

Mediat: Epäilty palvellut merivoimissa

Maan hallinnon mukaan paikalta otettiin kiinni mies, jota epäillään ampujaksi. NHK:n mukaan kiinni otettu on 41-vuotias japanilaismies. Useat japanilaismediat kertovat miehen palvelleen aiemmin Japanin merivoimissa. Mediatietojen mukaan epäilty on kertonut poliisille kuulusteluissa, että hän kantoi kaunaa Abelle ja halusi tappaa tämän.

Tapahtumapaikalta on myös takavarikoitu ase. Japanilaismedian mukaan mies käytti itse tehtyä asetta.

Yleisradioyhtiö NHK:n mukaan kiinni otettua miestä epäillään murhan yrityksestä.

”Hän oli pitämässä puhetta, ja mies tuli hänen takaansa”

Abea ammuttiin paikallista aikaa aamupäivästä Naran alueella maan länsiosassa. Entinen pääministeri oli pitänyt puhetta sunnuntaina järjestettävien vaalien alla, kun kampanjapaikalla kuultiin laukausten ääniä.

– Hän oli pitämässä puhetta, ja mies tuli hänen takaansa, nuori nainen kertoi paikan päältä maan yleisradioyhtiö NHK:lle.

Naisen mukaan ensimmäinen laukaus kuulosti kuin lelusta lähteneeltä. Pääministeri ei kaatunut vielä ensimmäisen laukauksen seurauksena. Tämän jälkeen kuului kuitenkin ”iso pamaus”. Toinen laukaus oli naisen mukaan selvempi ja siitä syntyneen kipinän ja savun saattoi nähdä.

– Toisen laukauksen jälkeen ihmiset ympäröivät hänet ja antoivat hänelle sydänhierontaa, nainen jatkoi.

Lähde Aben omasta puolueesta kertoo Jiji-uutistoimistolle, että ex-pääministerin niskasta olisi vuotanut verta. Useat medialähteet ovat kertoneet, että Abea olisi nähtävästi ammuttu takaa päin, mahdollisesti haulikolla.

NHK:n mukaan Abe siirrettiin sairaalaan helikopterilla.

Japanissa on tiukka aselaki

125 miljoonan asukkaan Japanin aselait ovat maailman tiukimpia. Vuosittaiset ampuma-asekuolemat jäävät usein alle kymmenen.

Aseluvan saaminen on pitkä ja monimutkainen prosessi jopa maan kansalaisille. Aselupaa haluava tarvitsee ensiksi suosituksen ampumakerholta ja tämän jälkeen hän joutuu käymään läpi tiukkoja poliisitarkastuksia.

Poliisi on vahvistanut NHK:lle, että tapahtumapaikalta takavarikoitu ase on kotitekoinen.

Teko tuomittiin myös maailmalla

Ampuminen tuomittiin myös maailmalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kuvaili G20-kokouksessa Balilla maansa olevan tapahtuneesta ”surullinen ja syvästi huolestunut”.

Eurooppa-neuvoston johtaja Charles Michel kutsui tekoa ”pelkurimaiseksi”.

Presidentti Sauli Niinistötviittasi järkyttyneensä kuultuaan Aben joutuneen väkivallanteon kohteeksi. Niinistö ilmaisi tukensa Aben perheelle ja läheisille sekä Japanin kansalle.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) kutsui tapahtunutta Twitterissä ”järkyttäväksi” ja ”surulliseksi”.

Japanin pitkäaikaisin pääministeri

Japanin pitkäaikaisin pääministeri Abe toimi virassa ensiksi vuonna 2006 vuoden verran ja uudelleen vuosina 2012-2020. Japanissa valtaa pitävää liberaalidemokraattista puoluetta (LDP) edustava Abe jätti tehtävän heikentyneen terveytensä vuoksi.

Hän ajoi kaudellaan kunnianhimoisia talousuudistuksia ja kiivasta ulkopolitiikkaa, ajoittaisten skandaalien siivittämänä.

Uutistoimisto AFP kuvailee Abea ”haukkamaiseksi konservatiiviksi”, joka on pysynyt merkittävänä poliittisena hahmona myös pääministerin tehtävänsä jälkeen.

Aben seuraaja Yoshihide Suga oli vallassa vain reilun vuoden, jonka jälkeen valtion johtoon nousi istuva pääministeri Fumio Kishida.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://twitter.com/niinisto/status/1545286435225452544

https://twitter.com/MarinSanna/status/1545276811591958528

STT-työryhmä

STT

Kuvat: