Japanin ex-pääministeri Shinzo Abea ammuttiin kesken kampanjatilaisuuden – mediatietojen mukaan sairaalaan viedyllä Abella ei havaittavissa elintoimintoja

Japanin entistä pääministeriä Shinzo Abea on ammuttu, maan hallinto vahvistaa mediassa kiertäneet tiedot. Japanilaiset NHK ja Kyodo ovat kertoneet, että Abe on viety sairaalaan, eikä hänellä olisi pelastusviranomaisten mukaan havaittavissa elintoimintoja.

Entistä pääministeriä ammuttiin paikallista aikaa aamupäivällä Naran alueella maan länsiosassa. Hän oli pitänyt puhetta sunnuntaina järjestettävien vaalien alla, kun kampanjapaikalla kuultiin laukausten ääniä.

Lähde Aben omasta puolueesta kertoo Jiji-uutistoimistolle, että 67-vuotiaan Aben niskasta olisi vuotanut verta.

Maan hallinnon mukaan Aben tilasta ei ole tuoreeltaan tietoa.

Paikalta on otettu kiinni mies, jota epäillään ampujaksi. NHK:n mukaan mies on arviolta nelissäkymmenissä.

Abe oli pääministerinä vuonna 2006 vuoden verran ja uudelleen vuosina 2012-2020.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220708_22/

STT

Kuvat: