Japanissa surraan ex-pääministerin kuolemaa – vainajaa kuljettanut ruumisauto saapui pääkaupunkiin

Japanin entisen pääministerin Shinzo Aben kuolemaa on surtu tänään Japanissa. Vainajaa kuljettanut ruumisauto saapui tänään Japanin pääkaupunkiin Tokioon maan länsiosasta, jossa Abea ammuttiin perjantaina vaalitilaisuudessa.

Abea ammuttiin perjantaina paikallista aikaa aamupäivästä Naran alueella. Ampumisen jälkeen hänet kiidätettiin sairaalaan. Lääkärien mukaan sairaalaan viedyllä Abella ei ollut enää havaittavissa elintoimintoja.

Entisen pääministerin kerrottiin kuolleen verenhukkaan massiivisista verensiirroista huolimatta. Abe oli 67-vuotias.

Japanilaismedian mukaan hautajaiset on tarkoitus pitää ensi tiistaina Aben perheen ja lähipiirin kesken.

Japanin pitkäaikaisin pääministeri Abe toimi virassa ensiksi vuonna 2006 vuoden verran ja uudelleen vuosina 2012-2020. Japanissa valtaa pitävää liberaalidemokraattista puoluetta (LDP) edustava Abe jätti tehtävän heikentyneen terveytensä vuoksi.

Japanin aselait maailman tiukimpia

Tapaus on herättänyt paljon huomiota maailmalla, ja useat maailman johtajat ovat ilmaisseet surunvalittelunsa sekä järkytyksensä Japanin entisen pääministerin kuolemasta.

Japania pidetään yleisesti hyvin turvallisena maana, ja sen aselait ovat tunnetusti maailman tiukimpia. Aseluvan saaminen on pitkä ja monimutkainen prosessi jopa maan kansalaisille. Ampumisesta epäillyn miehen onkin kerrottu käyttäneen ilmeisesti itse tehtyä asetta.

Teosta epäilty 41-vuotias mies on poliisin mukaan myöntänyt teon. Useat japanilaismediat ovat kertoneet miehen palvelleen aiemmin Japanin merivoimissa.

Maassa pidetään sunnuntaina vaalit

Sunnuntaina Japanissa on määrä pitää parlamentin ylähuoneen vaalit.

Perjantaina useat puolueet ilmoittivat johtavien jäsentensä keskeyttävän vaalikampanjoinnin, mutta hallitseva liberaalidemokraattinen puolue LDP ja koalitiokumppani Komeito sanoivat kampanjoinnin jatkuvan lauantaina.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Bart Gaens arvioi perjantaina STT:lle, että ampumisen vaikutusta sunnuntain vaaleihin voi vain spekuloida.

– Tietysti on mahdollista, että tämä vahvistaa LDP:tä ja sen suosio nousee. Puolue voi saada vauhtia taloudellisille ja puolustuksellisille uudistuksilleen, Gaens arvioi.

