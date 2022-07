Keskusta ja SDP ovat sopineet erimielisyytensä Salon Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtajuudesta.

Jarkko Anttila (sd.) jatkaa hallituksen puheenjohtajana, vaikka kuntavaalien jälkeisissä paikkajakoneuvotteluissa puheenjohtajuus sovittiin keskustan paikaksi.

– SDP tarjosi meille hyvitystä, ja me haluamme katsoa sen, keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Johanna Riski kertoo.

Hyvitys liittyy ensi vuodenvaihteen organisaatiouudistukseen. Sosiaali- ja terveystoimi siirtyvät kaupungilta maakunnalliselle hyvinvointialueelle, ja kaupunki uusii samalla organisaatiotaan.

– Kun uudistus toivon mukaan on valmis vuodenvaihteessa, ja siellä tulee joitain paikkajakoja tehtäväksi, istumme SDP:n kanssa alas ja katsomme, mitä he tarjoavat. Toistaiseksi mennään näin, Riski sanoo.

– Tilanne on OK ja niin sanotusti näillä mennään, Salon kaupunginhallituksen ja konsernijaoston puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) vahvistaa.

Salon Vuokratalojen puheenjohtajuus nousi otsikoihin viime syksynä. Kaupunginhallitus nimesi yhtiön hallitukseen Anttilan, Aune Heleniuksen (ps.) ja Jaakko Halkilahden (kesk.). Halkilahdesta piti tulla puheenjohtaja.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Salon Vuokratalojen hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Helenius esitti puheenjohtajaksi Anttilaa, ja tämä tuli valituksi.

Yhtiö on Salon määräysvallassa, ja kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti sitä joulukuussa järjestäytymään uudelleen puolueiden sopimalla tavalla. Mitään ei tapahtunut.

Helmikuussa konsernijaosto vaati yhtiötä kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jotta se voi järjestäytyä uudelleen. Mitään ei tapahtunut.

Keskustan Jaakko Halkilahti sai tarpeekseen ja erosi vuokrataloyhtiön hallituksesta.

Keskusta valitsi hänen tilalleen Ari Järvisen. Vuokrataloyhtiön hallitus järjestäytyi kesäkuun puolivälissä, ja Anttila valittiin uudelleen puheenjohtajaksi. Helenius on varapuheenjohtaja.

Saku Nikkasen mukaan selvää on, ettei puolueiden välistä sopimusta paikkajaosta ole noudatettu.

– Hallitus on halunnut Jarkon siihen, ja se on nyt näin. Sopimisen kulttuuriin kuuluu, että paikoilla on tietty arvo, on sitten puheenjohtajuus tai varapuheenjohtajan paikka. Näin on nyt sovittu, että siihen asiaan palataan, kun kunnalliset toimielimet menevät tietyllä tavalla uusiksi. Hyvitetään tapahtunut neuvotteluissa jollain lailla.

Johanna Riski haluaa korostaa, että tehdyistä sopimuksista tulee pitää jatkossa kiinni.

– Tämä ei ole millään muotoa reilua neuvottelijoitakaan kohtaan, emmekä hyväksy tällaista, Riski toteaa.

Konsernijaoston puheenjohtajana Nikkanen sanoo, ettei hänelle jäänyt mitään hampaankoloon vuokrataloyhtiön toiminnasta.

– Kaupungin konserniohje sanoo, että yhtiön on pyydettävä ennakkokanta, ja yhtiön tekee sitten oman päätöksen. Jos yhtiö toimii osakeyhtiölain mukaan, en osaa hirveästi siitä loukkaantua. En oikein pidä julkisesti omistetuista yhtiöistä. Se mahdollistaa juuri tällaisen.

– Yhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa toimista, ja ne velvollisuudet ovat raskaat. Jokainen hallituksen jäsen joutuu puntaroimaan asian itse, jos kokee, että omistajaohjaus on ristiriidassa niiden kanssa.

Anttila haluaa vuokrataloyhtiöstä Suomen parhaan

Salon Vuokratalojen hallituksen puheenjohtaja Jarkko Anttila (sd.) uskoo, että yhtiö saa nyt työrauhan.

– Onhan tämä ollut raskas vuosi, mutta jos uskoo asiaansa, joskus täytyy taistella, hän sanoo.

Anttila sanoo katselevansa 1 500 vuokra-asunnon yhtiötä salolaisten ja asukkaiden silmin.

– Jotain oli tehtävä, ja minulla on ihan positiivinen olo, että kyllä tästä päästään eteenpäin.

Anttilan mukaan yhtiössä on jo tapahtunut paljon hyvää. Keväällä on järjestetty asukaskokouksia, ja uusiksi asukasedustajiksi on valittu Roni Lidman Salon keskusta-alueelta ja Suvi Laakso Inkereeltä.

– Nyt jatketaan yhtiön kehittämistä. Tavoite tulee olemaan, että Salon vuokrataloyhtiö on Suomen paras. Se on kova tavoite, mutta siihen pyritään.

Salon Seudun Sanomat kertoi Salon vuokratalojen huonosta kunnosta viime syksynä ja talvella. Jarkko Anttilan mukaan ongelmiin etsitään konkreettisia ratkaisuja.

– Tämä ei ole isännöitsijän vika vaan resurssikysymys. Päivittäiseen strategiseen johtamiseen on saatava lisää resursseja. Saattaa olla, että teemme sitä koskevia esityksiä jo lähiaikoina. Mahdollista on myös käyttää velkavipua apuna.

Uuden hallituksen tavoitteena on Anttilan mukaan, että tiedolla johtamisesta tulee vuokrataloyhtiön arkipäivää. Suunnitelmien ja päätösten tulee perustua faktoihin.

– Ainakin minusta tuntuu, että hallituksen kokoonpano on nyt sellainen, että voimme aidosti lähteä tavoittelemaan visiota. Tulemme tiivistämään myös yhteistyötä omistajan suuntaan, hän lupaa.