Jono kaukolämpöön venyy Salossa – pientalot pyrkivät irti öljystä, valtio maksaa avustusta, jonka EU talvella eväsi

Seitsemänkymmentä salolaiskiinteistöä jonottaa pääsyä Salon kaukolämpöverkkoon. Öljykattilan vaihtamista kaukolämpöön vauhdittaa valtion tuore päätös avustuksesta, jonka maksamisen EU ehti talvella evätä.

– Meillä on niin paljon uusia asiakaskandidaatteja, että emme enää uskalla luvata liittymää tälle vuodelle. Myymme nyt ensi vuotta, Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki sanoo.

Yhtiö ilmoittaa jälleen alentavansa jätteillä tuotetun kaukolämmön kulutusmaksua. Onikin mukaan kaukolämmön hinta laskee suurimmalla osalla asiakkaista siitä huolimatta, että perusmaksua aiotaan nostaa. Edellisen kerran kaukolämmön hinta laski Salossa viime syksynä.

– Hinnanmuutosten jälkeen olemme Suomen viidenneksitoista edullisin kaukolämpöyhtiö, Petri Onikki laskee.

Kaukolämpöä tuottaa Suomessa yli kaksisataa yhtiötä.

Salon kaukolämpöverkkoon on aiempina vuosina liittynyt vain kourallinen kiinteistöjä. Viime vuonna uusia asiakkaita tuli yhtäkkiä yli viisikymmentä. Kannustimena oli EU:n 4 000 euron avustus, jos vaihtoi öljylämmityksen kaukolämpöön, maalämpöön tai vesi-ilmalämpöpumppuun.

Helmikuussa valtio tiedotti, että öljylämmityksen vaihtajille oli saapunut uutta EU-rahaa 65 miljoonaa euroa. Summasta riittäisi jaettavaa noin 15 000 omakotitalolle. Kaukolämpö oli kuitenkin yllättäen rajattu pois vaihtoehdoista, koska sitä voidaan tuottaa fossiilisilla polttoaineilla.

Uutinen hämmensi. Salon Kaukolämpökin sai kiukkuisia puhelinsoittoja pettyneiltä ihmisiltä, jotka olivat jo harkinneet lämmitystavan vaihtoa, mutta eivät olleet vielä jättäneet avustushakemusta.

– Kukaan ei ole ehtinyt jäädä ilman rahaa, sillä käsittelemme vasta viime elokuussa tehtyjä hakemuksia, rauhoittelee ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan ely-keskuksesta.

Pirkanmaan ely-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset.

EU-rahoituksen tyrehdyttyä hallitus halusi tukea öljykattiloista luopuvia kansallisella määrärahalla. Lämmitysremontteihin on varattu eduskunnan viime viikolla hyväksymässä toisessa lisätalousarviossa 40 miljoonaa euroa. Pientalot voivat saada 4 000 euroa tukea myös siirtymisestä kaukolämpöön.

– Tämä on tosi tärkeä ratkaisu, kun öljystä halutaan nopeasti eroon ilmastosyistä, energia-asiantuntija Miika Huhtala Valoniasta korostaa.

Avustushakemuksiin jäi kevään ajaksi erikoinen porsaanreikä. Kaukolämpö poistettiin sähköisestä hakulomakkeesta helmikuun lopussa, mutta paperilomakkeella on voinut koko ajan hakea avustusta öljyn vaihtamisesta myös kaukolämpöön.

– Jonoon on päässyt sitä kautta, ja nythän vanhentunut lomake on taas ajan tasalla, Heikkilä toteaa.

Sähköiseen lomakkeeseen kaukolämpö on palautettu takaisin.

Öljylämmityksestä luopumiseen on hakenut avustusta yli 23 000 pientaloa parin vuoden aikana. Selvästi suosituin vaihtoehto öljykattilalle on ollut ilma-vesilämpöpumppu.

Päätöksen saaminen on voinut kestää jopa vuoden, ja Ukrainan sotaa seurannut polttoöljyn hinnannousu on vain pidentänyt jonoa.

”Hakemusten käsittely on ruuhkautunut avustuksen suuren suosion takia”, ympäristöministeriö tiedotti maanantaina.

– Jos nyt jättää hakemuksen, voi olla ensi kevät, kun saa päätöksen, Vesa-Pekka Heikkilä toteaa.

Pirkanmaan ely-keskus on saanut lisää rahaa palkatakseen lisää henkilöstöä suman purkamiseksi.

Avustusten lisäksi tarjolla on myös korotettu 3 500 euron kotitalousvähennys irtiottoon fossiilisesta lämmityksestä. Puolison kanssa vähennystä voi saada yhteensä 7 000 euroa. Kotitalousvähennyksen uskotaan vauhdittavan etenkin maalämpöön siirtymistä.

Kaukolämpö remontoi hintoja

Salon Kaukolämpö Oy laskee ensi vuoden alusta kulutusmaksua, mutta nostaa perusmaksua ja liittymishintaa. Toimitusjohtaja Petri Onikki kuvaa muutoksia korjausliikkeeksi. Kaukolämpöyhtiön hintarakenne on hänen mukaansa jämähtänyt 1990-luvulle.

– Perusmaksu on liian pieni. Sillä katetaan verkon ylläpitoa ja muita kiinteitä kustannuksia, jotka ovat karanneet aikaa sitten paljon korkeammiksi, mitä me perusmaksulla saamme.

Myös pientaloilta perittävä liittymishinta nousee.

– Liittymishinnan ja sen hinnan välillä, mitä se meille maksaa, on hirvittävä ero. Jäämme vieläkin tappiolle, mutta hilaamme nyt hintaa lähemmäksi todellisia kustannuksia.

Kaukolämmön arvonlisäverollinen kulutusmaksu laskee nykyisestä 65,73 eurosta 60,76 euroon megawattitunnilta. Kaukolämmön tuotantokustannukset ovat halventuneet sen jälkeen, kun Lounavoima Oy:n jätevoimala käynnistyi viime vuonna. Lounavoima tuottaa noin 90 prosenttia Salossa tarvittavasta kaukolämmöstä.