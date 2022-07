Kaasuputki Nord Stream 1 sulkeutuu kymmenen päivän huoltotaukoa varten – Saksassa pelätään sen pysyvän kiinni

Venäjän kaasu lakkasi maanantaiaamuna virtaamasta Saksaan kaasuputki Nord Stream 1:n kautta. Putki suljetaan kymmenen päivän mittaista huoltotaukoa varten, Nord Stream -yhtiö ilmoittaa tiedotteessaan.

Tauon aikana muun muassa tarkistetaan putken virransaanti ja putkilaitteiston ohjelmistoja päivitetään. Vastaavat työt ovat aiempina vuosina kestäneet 10-14 päivää, mutta aikataulut ovat toisinaan venähtäneet.

Saksassa viranomaiset ovat kuitenkin huolissaan, että tänä vuonna toimitustauko ei jää väliaikaiseksi, vaan että Venäjä vastaa talouspakotteisiin pitämällä putken kiinni.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on jo vähentänyt putkessa kuljetettavaa kaasumäärää 40 prosenttiin sen kapasiteetista. Venäjän mukaan kaasua toimitetaan vähemmän siksi, että korjaustyöt kestävät pakotteiden takia kauemmin. Liittokansleri Olaf Scholz on torjunut tämän selityksen ja edellyttää, että toimitukset aloitetaan uudelleen.

Putkea varten on tilattu Kanadasta turbiini, jonka Kanada on Scholzin voimakkaan vetoomuksen jälkeen taipunut toimittamaan, talouspakotteista huolimatta.

Venäjän kaasusta edelleen tiukasti riippuvaisessa Saksassa yritetään nyt täyttää varastoja talven varalle. Kaasuntulon katkeaminen voisi aiheuttaa maan taloudelle dramaattisia seurauksia. Jo nyt saksalaisia kehotetaan ottamaan lyhyempiä ja viileämpiä suihkuja.

https://www.nord-stream.com/press-info/press-releases/annual-maintenance-works-of-nord-stream-pipeline-will-be-performed-in-july-2022-524/

https://www.welt.de/politik/ausland/article239835703/Ukraine-News-Scholz-dankt-Kanada-fuer-Gas-Turbine-fuer-Nord-Stream-Pipeline.html

STT

