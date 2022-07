Kaksi ministeriä jättää brittihallituksen – syynä epäluottamus Boris Johnsoniin

Britannian talousministeri Rishi Sunak ja terveysministeri Sajid Javid ovat ilmoittaneet eroavansa tehtävistään. Molempien eron syynä on epäluottamus pääministeri Boris Johnsoniin.

Epäluottamuksen syynä on se, miten Johnson on hoitanut puolueensa johtohahmona toimineen parlamenttiedustajan Chris Pincherin häirintäsyytökset. Pincheriä syytetään useammasta lähentelytapauksesta. Johnsonin vastustajat uskovat pääministerin tienneen syytöksistä.

Britannian entinen brexit-ministeri David Frost ilmoitti Twitterissä tukevansa molempien ministereiden eroja ja kirjoitti uskovansa, että Britannian sekä konservatiivipuolueen etu olisi uusi johtaja.

https://twitter.com/DavidGHFrost/status/1544379667133734917?cxt=HHwWioC9nf7H3u4qAAAA

STT

