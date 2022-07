Karateka Keinänen sijoittui neljänneksi World Games -kisoissa

Suomalaiskarateka Titta Keinänen on sijoittunut neljänneksi World Games -kisoissa Yhdysvalloissa. Yli 68-kiloisten sarjassa kisaava Keinänen kärsi pronssiottelussa tappion Tunisian Chehinez Jemille. Suomen Karateliitto kuvaa sivuillaan tappiota tiukkaakin tiukemmaksi.

World Games on neljän vuoden välein järjestettävä urheilutapahtuma, joka on tarkoitettu lajeille, jotka eivät ole olympialaisissa. World Gamesiin kuuluu lajeja, jotka ovat aiemmin olleet olympiaohjelmassa tai ovat ehdolla olympialajeiksi.

STT

