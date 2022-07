Keihäslupaus Topi Parviainen nappasi hirmuheitolla alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuden

Suomen Topi Parviainen voitti keihäänheiton alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuden Jerusalemissa ikäluokan Euroopan ennätyksellä 84,52. Parviainen, 15, paransi loppukilpailussa ennätystään 700 gramman keihäällä yli yhdeksällä metrillä.

Parviainen heitti voittotuloksensa viimeisellä kierroksella. Nuorukainen oli kullassa kiinni jo viidennen kierroksen ennätysparannuksellaan 75,98. Parviainen oli finaalissa ylivoimainen, sillä Unkarin Mate Horvath sijoittui hopealle tuloksella 73,72.

Tuupovaaran Urheilijoita edustavan Parviaisen ennätys ennen finaalia oli 75,37. Suomen toinen finaaliheittäjä Otto Hämäläinen jäi kisassa kauas tasostaan, sillä suomalainen oli kymmenes 60,51 metrin heitollaan.

Parviaisen tulos on alle 18-vuotiaiden kaikkien aikojen kakkostulos maailmassa. Kärkitulos 89,34 on moottoripyöräonnettomuudessa helmikuussa 2020 kuolleen argentiinalaisen Braian Toledon nimissä.

Parviainen on aikuisten Suomen ennätyksen 93,09 heittäneen Aki Parviaisen veljenpoika. Miesten keihäs painaa 800 grammaa.

Paavali Pastila

STT