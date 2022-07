Kemiönsaaressa kuullaan taas kamarimusiikkia – Yksi Musiikkijuhlien kolmestatoista konsertista järjestetään Salon Veturitallissa

Kemiönsaaressa kajahtaa taas tulevana maanantaina, kun viikon mittainen kamarimusiikkitapahtuma Kemiönsaaren Musiikkijuhlat käynnistyy Sandön kartanossa.

Festivaaleilla järjestetään yhteensä 13 konserttia yhdeksässä eri kohteessa. Tänä kesänä kamarimusiikin helmiä pääsee kuuntelemaan muun muassa Kemiön, Karunan ja Västanfjärdin kirkoissa, Söderlångvikin kartanossa sekä Salon taidemuseo Veturitallissa.

– Näyttää siltä, että tämän vuoden festivaali onnistuu, ja olen siitä todella iloinen. Viime vuonna järjestimme festivaalin pelkästään suomalaisten voimin, mutta tänä vuonna mukana on ulkomaalaisiakin huipputaiteilijoita, iloitsee Kemiönsaaren Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Sonja Korkeala, joka esiintyy itsekin tapahtumassa.

Musiikkijuhlien taiteilijakaartiin kuuluu niin vanhoja tuttuja kuin uusiakin kasvoja. Aiemmilta vuosilta tuttuja ovat viulisti Anna-Liisa Bezrodny, pianisti Folke Gräsbeck ja sellisti Jan-Erik Gustafsson, joka tuuraa sairaskohtauksen saanutta Guido Schiefeniä. Ensimmäistä kertaa Kemiönsaaressa soittavat chileläissyntyinen pianisti Alfredo Perl sekä saksalaiset klarinetisti Norbert Kaiser ja alttoviulisti Roland Glassl.

Tämän kesän orkesterivieraana kuullaan Mikkelin kaupunginorkesteria, joka esiintyy avajaiskonsertissa kapellimestari Jan Söderblomin johdolla. Niin ikään ensikertalaisena tapahtumassa vierailee myös nuorten barokkimuusikoiden yhteenliittymä Ensemble Nyland.

Korkealan mukaan Musiikkijuhlien monipuolinen kattaus sopii myös ”aloittelijoille”.

– Erityisesti tunnin mittaiset varaslähtökonsertit Sandön kartanossa, torikonsertti Taalintehtaan torilla ja lounaskonsertti Labbnäsin lomakodissa ovat hyviä makupaloja ihmisille, joilla ei vielä ole kauheasti kokemusta kamarimusiikista. Emme halunneet tehdä mitään sillisalaattia, mutta vaihtelevuutta ohjelmistoon saatiin sekoittamalla eri säveltäjien erimittaisia kappaleita.

Ohjelmistosta on syytä nostaa esiin ainakin avajaiskonsertissa kuultava Felix Mendelssohnin Viulukonsertto D-mollissa, jonka Mendelssohn sävelsi 13-vuotiaana viuluopettajalleen. Huippuviulisti Bezrodny esittää konserton yhdessä Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa Kemiön kirkossa.

– On ollut suuri ilo tutustua tähän teokseen. On ihan käsittämätöntä, miten niin pieneen muottiin mahtuu niin suuri maailma. Myös omat vanhempani ovat soittaneet tätä yhdessä, joten tämä on siinä mielessä minulle lapsuudesta tuttu teos, muusikkoperheestä lähtöisin oleva Bezrodny kertoo.

Västanfjärdin uudessa kirkossa puolestaan lähdetään mielikuvitusmatkalle Suomen kenraalikuvernööri Pietari Brahen ja Kemiön vapaaherran Axel Oxenstiernan kuvitteelliseen illanviettoon. Muiden oppiaineiden rinnalla Brahe opiskeli luutunsoittoa, ja suuri osa Ensemble Nylandin perjantaisesta konserttiohjelmasta onkin peräisin Brahen kirjoittamasta luuttusävellysten kokoelmasta.

Salon taidemuseo Veturitallissa kuullaan Beethovenin ja Brahmsin ohella muun muassa W. A. Mozartin Trio pianolle, klarinetille ja alttoviululle Es-duuri KV 498, ”Kegelstatt”.

– Pianon, klarinetin ja alttoviulun soitinyhdistelmä on erittäin harvinainen, Korkeala täsmentää.

Veturitallissa samalla lipulla pääsee tutustumaan myös kuvataiteilija Hans-Christian Bergin uusimpiin teoksiin sekä Laura Laineen lasiveistosnäyttelyyn Egg, Sugar & Pink Flora. Näyttelyissä voi vierailla tuntia ennen konserttia ja konsertin väliajalla.

Kemiönsaaren Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Jukka Mäkelä on positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvin lippuja on mennyt kaupaksi.

– Kokonaiskävijämäärä on yleensä ollut vähän yli 2 000. Nyt ollaan vielä koronatilanteessa, joten jäädään ehkä vähän sen alle. Mutta todella hyvin on mennyt lippuja, Mäkelä kertoo ja lisää, että säällä on suuri vaikutus.

– Jos on liian kuuma, niin ihmiset eivät jaksa lähteä. Optimi olisi 17–22 astetta.

Kamarimusiikkitapahtuma kiinnostaa Mäkelän mukaan lähinnä Turun ja Helsingin välillä asuvia, mutta mahtuupa mukaan aina muutamia muualtakin.

– Ihan yksittäisiä ihmisiä tulee Saksasta ja muualta ulkomailta viettämään kesää Kemiönsaareen. He ovat kantakävijöitä, Korkeala sanoo.

Ja vaikkei paikalle pääsisikään, Musiikkijuhlien annista voi nauttia etänäkin. Yle lähettää radiokanavillaan konsertit Sandöstä ja Karunan kirkosta.

Kemiönsaaren Musiikkijuhlat järjestetään 11.–17.7.2022 eri puolilla Kemiönsaarta sekä Karunassa ja Salossa.