Salon seurakuntatalon työmaalla haasteita tuottavat komponenttien huomattava hinnannousu, viivytykset ja keraamisten materiaalien saatavuusvaikeudet. Teollisuuden komponenttipula leimaa koko 2020-luvun alkua, eikä loppua ei ole näkyvissä.

– Emme pääse rakentamaan julkisivua ennen kuin keraamista laattaa ja putkea saapuu, kertoo työmaan projektipäällikkö Arto Lehtinen Rakennustoimisto Laamosta. Keraamiset laatat ja putket ovat seurakuntatalon julkisivun verhousmateriaalia.

Tilaus keraamiikkatavarasta on vetämässä, mutta Saksasta saapuvien komponenttien toimitusaika on pitkittynyt.

– Lisäksi hinnassa on peikko. Se on osittain sidottu maakaasun hintaan.

Ukraina on yksi suurimmista keramiikan valmistusmaista. Geopoliittisen tilanteen vuoksi saviraaka-aineen saatavuus on kehnompaa, ja maakaasun hinta on kohonnut.

Saman ongelman on havainnut RTV Salon myymäläpäällikkö Tapio Vuorinen.

– RTV-yhtymällä on oma maahantuonti laatoissa. Muutama tehdas on Venäjällä ja Ukrainassa, minkä takia tietyistä laatoista on selvästi pulaa.

Vuorisen mukaan saatavuusongelma koskee suosituimpia lattia- ja seinälaattoja.

– Ukrainassa ja Venäjällä tehdään tämän päivän menevintä laattaa, isoa ja valkoista. Onneksi moni on suostunut vaihtamaan malliston toiseen.

RTV:n tilausmäärissä on otettu aikatauluhaasteet huomioon ja ennakoitu.

– Olemme tilanneet varastot poikkeuksellisen täyteen, jotta pystymme varautumaan tällaisiin tilanteisiin. Se aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä.

Työmaa-aikataulun mukaan Salon seurakuntatalolla pitäisi nyt tehdä julkisivun viimeistelytöitä. Toimitusongelmien vuoksi tällä hetkellä tehdään tasoite- ja maalaustöitä, viimeisen vesikatto-osuuden rakenteita ja sisäpuolella ”lähes kaikkea mattotöitä lukuun ottamatta”.

Toistaiseksi seurakuntatalon rakennus ei Lehtisen mukaan viivästy, ja talon pitäisi olla pystyssä vuoden 2023 maaliskuussa.

– Saimme alkuvaiheessa aikatauluun pidennystä haitta-ainetulosten vuoksi. Se auttaa meitä valmistumaan ajoissa.

Tuloksilla Lehtinen viittaa haitta-aineita sisältävään bitumiin, jota löytyi paikoituskellarista. Asbestipitoisen bitumin turvallinen poisto ja hävittäminen muuttivat purkamistapaa suojatummaksi ja hitaammaksi.

Viime vuonna työmaalle oli vaikeuksia saada betonielementtejä. Teräspaalutuksen hinnat nousivat, ja katkos paalutuksessa keskeytti työn useiksi viikoiksi.

– Betoniteräksen hinta on puolitoistakertaistunut siitä, kun teimme kaupat työmaasta, Lehtinen kertoo.

Pahimmissa ongelmissa ovat pienet urakoitsijat, joilla ei ole välttämättä tarpeeksi varastointitilaa. Suuremmat pystyvät ennakoimaan.

– Tiesimme puutavaraan liittyvistä haasteista, joten tilasimme jo rakennustöiden alkuvaiheessa rekkalastillisen puuta pihalle pressun alle. Pienellä urakoitsijalla ei ole tällaiseen mahdollisuutta, Lehtinen pohtii.

Osan materiaalista, kuten betonielementtejä korvaavaa paikallavalua, voi tehdä työmaallakin.

– Tämä kuitenkin sitoo merkittävästi henkilöresursseja. Koska teimme runkoa työmaalla suunniteltua enemmän, sen nostaminen hidastui.

Lehtinen uskoo seurakunnan työmaan pysyneen aikataulussa, koska kaupat komponenteista tehtiin ajoissa.

– Olimme saaneet ajoissa ratkaisevista elementeistä kaupat tehtyä. Lisäksi tilaajan suhtautuminen haasteisiin on ollut varsin fiksua.

Ylikuumentuminen alkaa helpottaa

RTC Vahanen Turku Oy:n vanhemman asiantuntija Petri Kauhaniemen mukaan teräksen hinnan ennustetaan pian kääntyvän laskuun.

– Pitkään oli ylikuumenemista rakennuspuolella, mutta viime viikolla terästoimittajat ilmoittivat tilanteen helpottumisesta.

Kauhaniemi auttaa rakennusurakoitsijoita tarjousten tekemisessä ja kustannusmuutoksissa. Hän on ollut kilpailutusta lukuun ottamatta mukana Salon seurakunnan työmaan vaiheissa. Kauhaniemen mukaan ratkaisu komponenttiongelmiin on nimenomaan ennakointi.

– Juuri aloitimme projektin, joka valmistuu vuonna 2024. Hankinnat aloitettiin heti, ja tilaaja maksaa niihin liittyvät maksuerät aikaisessa vaiheessa.

Varastoinnin lisäksi seurataan tarkasti indeksejä. Aivan kaikkeen ei kuitenkaan ole järkevä varautua.

– Jos urakoitsija laittaa kaikki riskitekijät mukaan hintaan, niin sitten on kyllä heikoilla kilpailutusvaiheessa.

Lama-aikana Suomessa tehtiin tarjouksia, joissa kustannusmuutokset sidottiin ostajan budjettiin. Mikäli inflaatio kasvaa, Kauhaniemi ei näe samaa ratkaisua mahdottomana.

– Jos inflaatio laukkaa, voi toki tulla muutoksia. Nyt on kuitenkin ollut merkkejä asuntojen rakentamisen hiljenemisestä korkojen nousun myötä.

