Keskuskauppakamari: Ennätysmäärä naisia pörssiyhtiöiden hallituksissa

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut tänä vuonna ennätystasolle 31 prosenttiin, käy ilmi Keskuskauppakamarin selvityksestä.

Markkina-arvoltaan suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus hallitusten jäsenistä nousi selvityksen mukaan kolmella prosenttiyksiköllä 35 prosenttiin. Keskisuurissa ja pienissä pörssiyhtiöissä naisten osuus kasvoi prosenttiyksiköllä 32 ja 26 prosenttiin. Uusissa nimityksissä hallituksen jäseniksi naisten osuus kasvoi 35 prosenttiin.

Keskuskauppakamari on seurannut naisten osuuden kehitystä pörssiyhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä jo yli kymmenen vuoden ajan.

– Naisten osuus hallituksissa on muutaman edellisvuoden suvantovaihetta lukuun ottamatta kasvanut tasaisesti. Tänä vuonna vain kolmella pienellä pörssiyhtiöllä on pelkästään miehistä koostuva hallitus, johtava asiantuntija Ville Kajala sanoo Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

Direktiivi sukupuolikiintiöistä

Pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiöitä koskevan direktiivin odotetaan tulevan voimaan tämän vuoden lopulla. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan jo nyt yli puolet direktiivin soveltamisalaan kuuluvista pörssiyhtiöistä täyttää direktiivin vaatimuksen sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa ja mahdollisessa hallintoneuvostossa.

Tasapuoliseksi edustukseksi katsotaan se, että vähemmän edustetun sukupuolen osuus on noin 40 prosenttia hallituksen ja mahdollisen hallintoneuvoston koosta riippuen. Tämä osuus tulisi saavuttaa vuoden 2026 puoliväliin mennessä.

Vaikka moni suomalaisyhtiö jo täyttääkin direktiivin tavoitteen, Kajalan mukaan kiintiösääntely vie huomion pois naisjohtajuuden edistämisestä kokonaisuutena.

– Sukupuolikiintiöiden riskinä on, että moni johtotehtävissä toimiva nainen siirtyy hallitusammattilaiseksi, joka voi johtaa naisten osuuden vähenemiseen yritysten johtoryhmissä. Hallituspaikat saattavat myös kasaantua samoille naisille, Kajala sanoo.

