Keskusrikospoliisi epäilee kansanedustaja Wille Rydmania seksuaalirikoksesta – Rydman kiistää epäilyt

Keskusrikospoliisi (KRP) on käynnistänyt esitutkinnan seksuaalirikoksesta, jossa epäiltynä on eduskuntaryhmästään kesäkuussa eronnut kansanedustaja.

KRP ei kerro epäillyn nimeä, sillä poliisi ei puhu niistä esitutkinnan aikana. Kansanedustaja Wille Rydman kuitenkin erosi mainittuna aikana kokoomuksen eduskuntaryhmästä.

– Rikosnimike tarkentuu esitutkinnan aikana. Kyse on seksuaalirikoksesta, joka on kohdistunut täysi-ikäiseen asianomistajaan, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka STT:lle. Rikoksen epäillään tapahtuneen vuonna 2015.

Esitutkinta avattiin, koska poliisi on saanut uusia tietoja ja kuullut sellaisia henkilöitä, joita ei kuultu epäiltyyn liittyvässä aiemmassa, vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä.

– Näiden tietojen perusteella poliisilla on nyt syytä epäillä rikosta, Puolakka sanoo.

Rydman: Olin aivan äimän käkenä

Kansanedustaja Rydman ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle, mutta hän viittasi vastauksessaan kirjoittamaansa sosiaalisen median päivitykseen.

Hän kirjoittaa päivityksessään olleensa aivan äimän käkenä, kun kuuli, miten epäuskottavissa väitteissä tutkintakynnys voi ylittyä.

– Tällä viikolla olen saanut tietää, että eräs HS:lle (Helsingin Sanomat) minusta karmeita lausuntoja antanut henkilö on väittänyt minusta poliisille vieläkin törkeämpiä asioita. Asioita, joita välillämme ei koskaan ole todellisuudessa tapahtunut, Rydman kirjoittaa.

Hän kertoo tapailleensa väitetyn rikoksen uhria vielä useita vuosia väitetyn teon jälkeen. Vielä tämän vuoden alkupuolella he ovat Rydmanin mukaan keskustelleet Helsingin Sanomien yhteydenotoista. Lehti kirjoitti laajasti Rydmanin väitetystä ahdistavasta käytöksestä kesäkuussa.

Rydman kirjoittaa nyt olevansa kaiken keskellä aivan rikki ja lopussa.

– Olen kulkenut tänä kesänä läpi aivan järkyttävän helvetin, jossa minua on syytetty mitä päättömimmistä asioista. Aina, kun olen luullut, ettei tämä enää pahemmaksi tai hullummaksi voisi mennä, niin heti seuraavassa hetkessä on tullut eteen jotain vielä kamalampaa. Kulkuni saman helvetin läpi jatkuu yhä.

Hän sanoo kuitenkin olevansa tyytyväinen siitä, että nyt asiaa tutkivat poliisit.

Kansanedustajan asianajaja Riitta Leppiniemi kertoo Helsingin Sanomille, että Rydman kiistää syyllistyneensä poliisin epäilemään seksuaalirikokseen.

Rydman jättänyt tutkintapyynnön Helsingin Sanomien artikkelista

Rydman kertoi maanantaina jättäneensä tutkintapyynnön Helsingin Sanomien kyseisestä artikkelista. Rydmanin mukaan lehti julkaisi ”syvästi leimaavan” artikkelin, vaikka hänen mukaansa lehden toimittajille oli lukuisin todistein osoitettu, ettei sen rakentama narratiivi ole tosi.

Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Ubaud sanoi tuolloin STT:lle, että juttu oli huolellisesti tehty, ja siinä kuvatut asiat ja tapaukset paikkansa pitäviä.

HS:n jutun julkaisun jälkeen Rydman erosi toistaiseksi kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyydestä, ja hänet vapautettiin valiokuntapaikoista eduskunnassa. Lisäksi hän erosi Helsingin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan paikalta ja kokoomusryhmästä.

https://twitter.com/willerydman/status/1547948296257228810

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008840422.html

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008948150.html

STT

