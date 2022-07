Kiista Varvojärven uimalan puomista Perttelissä kiihtyy – aukioloaika lyhentynyt neljän vuoden takaisesta 34 tunnista kuuteen tuntiin viikossa

Kesä on jälleen kuumentanut kiistaa Varvojärven uimarannasta Perttelissä. Salon kaupunki on vuokrannut uimalan saunan yhdistykselle, joka pitää puomia auki vain kolme tuntia kahtena päivänä viikossa. Kävelymatkaa puomilta rantaan tulee kolmesataa metriä.

– Edellytän, että puomiasia ratkaistaan ensi tilassa. Myös saunan vuokrasopimusta tulisi tarkastella, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) sanoo.

Nikkanen sanoo puhuvansa erityisesti lapsiperheiden ja ikäihmisten puolesta.

– Ihmisiä harmittaa, kun kovassa käytössä ennen ollut uimaranta on nykyisin vaikeasti saavutettavissa. Puomi käytännössä estää rannan käytön kuntalaisilta ja satunnaisilta matkailijoilta, kaupunginvaltuutettu Karoliina Vierjoki-Väätäinen (kesk.) korostaa.

Salon uusi vapaa-aikajohtaja Antti Mattila ryhtyy selvittämään asiaa.

Salon kaupunki etsi kiivaasti säästökohteita Nokian luhistuttua kymmenen vuotta sitten. Saunoista luopuminen oli mukana kaupungin sopeutusohjelmassa, ja liikuntapalvelujen piti säästää sillä 30 000 euroa.

Salon Kylmäuimarit ry tarjoutui vuokraamaanVarvojärven saunan ylläpitokuluja vastaan.Kymmenvuotinen vuokrasopimus allekirjoitettiin syksyllä 2016.

Yhdistys uusi välittömästi saunan lauteet ja hankki uuden kiukaan, joka oli valmistettu käsityönä.

Keväällä 2018 yhdistys pystytti tienvarteen kyltin ”Oleskelu sallittu saunan aukioloaikoina”. Saunan kerrottiin olevan auki joka päivä: maanantaista perjantaihin kello 17–21 ja lauantaista sunnuntaihin kello 14–21.

Kyltti teki selväksi, että ”Varvon uimalasta vastaa Salon Kylmäuimarit ry”.

Kohu oli valmis. ”Millä oikeudella Salon kylmäuimarit kieltää oleskelun Varvojärven rannalla?” nimimerkki Onko pää jäässä kysyi Salon Seudun Sanomien tekstaripalstalla.

Kylmäuimarien halikkolainen sihteeri Liisa Tunnela selvensi lehdessä, ettei uimista ja siivoa rannalla oleskelua olla kieltämässä missään tapauksessa. Tunnelan mukaan puomi oli ollut paikoillaan vuosikymmeniä.

Tänä kesänä Varvojärven sauna on auki enää kahtena päivänä viikossa – tiistaisin ja perjantaisin kello 17.30– 20.30. Aukioloaika on lyhentynyt neljän vuoden takaisesta 34 tunnista kuuteen tuntiin viikossa.

Uimalan ilmoitustaululla on lappu ”Oleskelu kielletty 20.45–06.00”. Päiväsaikaan rannalla saa käydä, vaikka puomi olisikin alhaalla.

Kylmäuimarien Liisa Tunnela sanoo edelleen, ettei asiassa ole mitään uutta.

– Siinä on ollut puomi monta kymmentä vuotta, ja se on ollut aina kiinni silloin, kun sauna ei ole ollut auki. Ihmisten kävelytaito on yllättäen heikentynyt tänä aikana, kun se [Varvojärven sauna] on ollut meidän hallinnassamme.

Tunnela kehottaa uimareita menemään Kokkilaan. Siellä on hänen mukaansa esteetön kaupungin ranta.

Mökkiläiset valittivat Perttelin kunnalle 2000-luvun alkupuolella, että Varvojärven uimalasta oli heille häiriötä. Rantaan kokoontuneet nuorisoporukat melusivat iltaisin, ja yhtenä juhannuksena oli nujakoitu niin, että poliisikin oli hälytetty paikalle.

Perttelin kunta päätti kesällä 2007 puomista, joka estäisi autolla ajamisen rantaan silloin, kun sauna on kiinni. Salon kaupunki asensi puomin lopulta kuntaliitoksen jälkeen heinäkuussa 2009. Tarkoitus oli hillitä öistä metelöintiä.

Puomin pystytyksestä on kolmetoista vuotta.

– Noin vanhoilla ongelmilla ei voi enää perustella. Niitä ei välttämättä ole enää olemassakaan, ja pitää antaa uusi mahdollisuus, Saku Nikkanen toteaa.

Nikkanen muistuttaa, että kaupunkiin syntyy aika ajoin nuorisoryhmiä, joilla on tapana kokoontua jossain. Aikuistuttuaan porukat myös katoavat. Pelättyä riehuntaa tai ilkivaltaa voitaisiin Nikkasen mielestä hillitä kameravalvonnalla.

Liikuntatieteiden maisteri Antti Mattila aloitti Salon vapaa-aikajohtajana vasta kolme viikkoa sitten, mutta Varvojärven tilanne on jo hänen työlistallaan.

– Joku siellä hiertää kovasti.

Mattila aikoo lähipäivinä käydä tutustumassa uimarantaan sekä perehtyä kaupungin ja Kylmäuimarien väliseen vuokrasopimukseen, jota hän on ehtinyt vasta silmäillä.

– Toivottavasti puomi saataisiin pois. Peräänkuulutin jo viime valtuustokaudella, että vuokrasopimuksen ehtoja tarkasteltaisiin, mutta silloin asia ei edennyt, Karoliina Vierjoki-Väätäinen sanoo.

Hän kertoo ehdottaneensa, että rannalle voitaisiin työllistää palkkatuella salolainen nuori avaamaan ja sulkemaan puomia, jos muuta ratkaisua ei löydy.

Vierjoki-Väätäinen otti Varvojärven rannan käytön jälleen puheeksi vapaa-ajanlautakunnan kokouksessa 16. kesäkuuta. Hän muistuttaa myös hiljattain valmistuneesta Salon liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmasta.

”Palautetaan Varvojärven uimaranta ja uimala kaupungin ylläpitoon (2026)”, North Sport Consulting Oy toteaa kaupungin tilaamassa suunnitelmassa.

Salon Seudun Sanomat teki Salon Kylmäuimarit ry:n vuokrasopimuksesta tietopyynnön Salon kaupungille keskiviikkona.

Iisakin Pirtti

Perttelin kunta rakennutti Varvojärven itärannalle Iisakin Pirtiksi nimetyn rantasaunan vuonna 1973. Maa-alueen kunta oli saanut maanvaihtokaupassa.

Hiekkapohjainen uimaranta on noin 30 metriä leveä. Rannassa on laituri, lasten pieni liukumäki, sauna, wc sekä grillikatos, jota voi käyttää maksutta. Alueella on myös beachvolley-kenttä.

Uimalan omistaa Salon kaupunki. Salon Kylmäuimarit ry on siellä vuokralla. Yhdistyksen saunamaksu ei-jäseniltä on 5,50 euroa aikuiselta ja 3 euroa alle 15-vuotiailta. Alle 7-vuotiaat lapset saavat saunoa maksutta.