Kiistelty viljalaiva on palannut Turkin edustalta Venäjän aluevesille, kertovat turkkilaislähteet

Viljalastissa oleva rahtilaiva on palannut Turkin edustalta Venäjän aluevesille, kertoivat turkkilaislähteet uutistoimisto AFP:lle tänään.

Venäjän lipun alla purjehtiva Zhibek Zholy -niminen rahtilaiva oli ankkuroituneena Turkin Mustanmeren rannikon edustalla vielä viikon alkupuolella. Ukrainan mukaan laivan lastina on Ukrainasta varastettua viljaa.

Meriliikennettä reaaliaikaisesti seuraavan Marine Traffic -verkkopalvelun mukaan Zhibek Zholy oli liikkunut 20 kilometriä Turkin rannikkokaupungin Karasun edustalta ennen kuin se ilmeisesti sulki transponderin ja hävisi näkyvistä.

Ukrainan mukaan laiva lähti matkaan Venäjän miehittämästä Berdjanskin satamakaupungista sen jälkeen, kun se oli ottanut lastikseen laittomasti takavarikoitua viljaa.

Ukraina oli vaatinut Turkkia takavarikoimaan laivan ja palauttamaan viljan. Venäjä on puolestaan sanonut ostavansa viljaa paikallisilta maanviljelijöiltä.

Ukrainan ulkoministeriö kutsui tänään Turkin Ukrainan-suulähettilään puhutteluun ja vaati selitystä laivan paluusta Venäjälle.

Turkin mukaan maan ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu on keskustellut puhelimitse tänään Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban kanssa ”viljanviennistä”. Tarkempia tietoja keskustelusta ei annettu.

STT

