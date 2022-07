Kohupelaaja Nick Kyrgios haastaa Novak Djokovicin tänään Wimbledonin finaalissa

Serbialaistähti Novak Djokovic puolustaa tänään Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin mestaruuttaan Australian Nick Kyrgiosia vastaan. Djokovic on Wimbledonin hallitseva mestari ja metsästää uransa seitsemättä Wimbledonin ykkössijaa.

Wimbledonin ykköseksi sijoitettu Djokovic kohtaa sijoittamattoman Kyrgiosin, joka on aiheuttanut runsaasti huomiota käytöksellään. Tenniksen pahana poikana tunnettu Kyrgios on ensimmäistä kertaa urallaan grand slam -turnauksen kaksinpelifinaalissa. Kyrgios eteni välieristä vapaataipaleella finaaliin, kun Rafael Nadal vetäytyi ottelusta loukkaantumisen takia.

Miesten kaksinpelin finaali alkaa Lontoossa Suomen aikaa kello 16.

STT

