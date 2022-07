Kokkilan asuinpainanne varmistui kivikautiseksi – Angelniemen mullankaivajat -hankkeen kaivaukset saivat jatkoa koronatauon jälkeen

Kokkilan Härkämäestä neljä vuotta sitten löytynyt asuinpainanne on varmistunut 5050 vuotta vanhaksi eli kivikautiseksi. Asuinpaikan ikä selvisi radiohiiliajoituksesta, joka teetettiin paikalta löytyneistä luunkappaleista.

– Ikä saattaa heittää 35 vuodella suuntaan tai toiseen, mutta varmuudella voi sanoa, että kyseessä on pysyvä kivikautinen asumus. Yleensä näitä löydetään pelloilta ja ne ovat kyntötöiden tuhoamia, mutta metsä on onneksi suurelta osin säilynyt, sanoo arkeologi Jouko Pukkila osuuskunta Arkebuusista.

Koronan takia keskeytyneitä kaivauksia päästiin jatkamaan tänä keväänä. Arkebuusin kaivauksiin osallistuivat niin Armfeltin koulun oppilaat kuin kyläläisetkin.

Kaivauksissa kivikautisen asumuksen pihamaalle tehtiin metrin levyinen ja neljän metrin pituinen koeoja.

Vaikka ojasta tehdyt konkreettiset löydöt jäivät vähäisiksi, ne ovat tyypillistä kivikautista työstöjätettä: kvartsi- ja kivilaji-iskoksia sekä pienenpieni pintasäle hiotusta kiviesineestä.

– Ihmetyttää, että palanutta luuta ei löytynyt asumuspainanteen ulkopuolelta. Yleensä se on massatavaraa, joka on levinnyt ympäri asuinpaikkaa, Pukkila kummastelee.

Kynnenkokoinen saviastian pala tosin löytyi, mutta sekin oli astian sisäpinnalta.

– Olisi tarvittu koristeellinen ulkopinnan palanen, jotta asuinpaikan olisi voinut ajoittaa tiettyyn kulttuurijaksoon.

Kaivausten ohessa ympäristöä haravoitiin laajemminkin. Samalta harjanteelta noin sadan metrin päästä löytyi iso kivilaji-iskos.

– On hyvinkin mahdollista, että tämä on ollut laaja asuinalue tai täällä on asuttu useammassa eri vaiheessa, Pukkila sanoo.

Härkämäen asuinpainanne löytyi alkukesästä 2018, kun Arkebuusin arkeologit, Meri-Halikon koulun oppilaat ja Angelniemen kyläyhdistys tutkivat seudun peltoja ja metsiä Meri-Halikon mullankaivajat -hankkeen nimissä. Suomen Kulttuurirahasto myönsi hankkeelle Mullankaivajat-apurahan.

Sittemmin tutkimukset ovat jatkuneet Angelniemen mullankaivajat -jatkohankkeen saaman apurahan turvin.

Tällä hetkellä kaivauksissa tehtyjä löytöjä puhdistetaan, jotta niistä voidaan mahdollisesti saada lisää tietoa.

– Todennäköisesti elokuussa selviää, jatketaanko tutkimuksia syys-lokakuussa koekuopituksen parissa, Pukkila kertoo.