Kolmessa kuukaudessa 1 200 uutta nuorta maksuhäiriörekisteriin

Nuorten maksuhäiriöisten määrä on kääntynyt nousuun, vaikka muuten maksuhäiriöisten joukko on edelleen pienentynyt, kertoo luottotietopalveluja toimittava Suomen Asiakastieto. Huhti-kesäkuussa maksuhäiriörekisteriin päätyi 1 200 uutta alle 20-vuotiasta.

Yhteensä alle 3 000:lla ikäryhmään kuuluvalla on maksuhäiriömerkintöjä, joten kyseessä on merkittävä lisäys.

Nuorten ensimmäisistä maksuhäiriöistä kolmannes on käräjäoikeuden antamia velkomustuomioita, joiden syynä ovat usein vakuudettomat kulutusluotot tai maksamattomat verkkokaupan ostokset.

STT

