Kolmipäiväinen Baltic Jazz vietetään viikonloppuna Taalintehtaalla

Järjestyksessään jo 34. Baltic Jazz -festivaali järjestetään Taalintehtaalla 8.–10. heinäkuuta. Mukana on laaja katras koti- ja ulkomaisia artisteja, ja ohjelmistossa kuullaan myös koronavuosilta peruuntuneita konsertteja.

Festivaali ottaa perinteitä mukaillen varaslähdön torstaina Kasnäsissä. Uudessa Paviljong-ravintolassa on luvassa svengaavaa saaristojazzia Archipelago Sea Jazz All Stars -kokoonpanon seurassa, jossa on edustettuna kaikki festivaalisarjan neljää tapahtumaa. Baltic Jazzia edustaa festivaalin taiteellinen johtaja Antti Sarpila, jonka seuraan liittyvät Jussi Fredriksson Turku Sea Jazzista, Bosse Mellberg Korpo Sea Jazzista ja Andreas Nyberg Åland Sea Jazzista. Varaslähtö-konsertissa yhtyettä vahvistaa basisti Vesa Saloranta.

Perjantaina festivaalikävijät pääsevät nauttimaan musiikista jo ennen avajaiskonserttia. Iltapäivän aikana torin estradille astuu neljä yhtyettä: Sunny Side Swing Band, México Express, Little Houseband ja Cream Pistols.

Vehreyttä tarjoava Ruukinpuisto toimii jälleen festivaalin päänäyttämönä. Perjantai-iltapäivänä Baltic Jazz puhalletaan käyntiin BlåsÅboland ry:n Archipelago Big Bandin seurassa. Konsertti jatkuu orkesterin pienemmän kokoonpanon, Archipelago Small Bandin, jammailuissa.

Perinteinen kirjailijakeskustelu järjestetään tänä vuonna yhteistyössä sekä Taalintehtaan kirjaston että John Nurmisen Säätiön kanssa. Keskustelemassa ovat kirjailija Jukka Ahonen, paikallinen kalastaja Börje Holmberg ja kalastusbiologi Malin Lönnroth Kalatalouden Keskusliitosta. Illan alkumusiikista vastaa Olli Soikkeli.

Kesän festivaaliohjelmassa kuullaan edeltäviltä vuosilta pandemian vuoksi peruuntuneet konsertit. Kahden vuoden odotusajan jälkeen yleisö saa kuullakseen eestiläisen Estonian Dixieland Bandin sekä ikivihreistä Beatles-kappaleista tunnetun, Paraisilta lähtöisin olevan She’s Leaving Home -yhtyeen. Molemmat yhtyeet esiintyvät puistossa perjantai-iltana.

Illan päätteeksi jammaillaan vielä puiston kupeessa sijaitsevassa Strandhotellet-ravintolassa, jolloin Marian Petrescu Trio vieraineen tarttuu soittimiinsa.

Festivaalilauantai tarjoaa musiikkia aamusta iltaan. Aamupäivä aloitetaan Baltic Jazz Kids -ohjelmalla, jossa suursuosikki Aarne Alligaattori & Viidakkorumpu viihdyttää yleisöään. Paikallinen yhtye Kake & Co soittaa ilmaiskonsertin lauantaitorilla, ja konsertin jälkeen seuraa Kemiönsaaren kunnan Axel-palkintoseremonia.

Iltapäivän ensimmäisessä konsertissa juhlitaan Antti Sarpila Swing Bandin 40-vuotista taivalta. Päivä jatkuu palkitulla virtuositeetilla, kun lavalle astuu Olli Soikkeli Quartet feat. Marian Petrescu.

Espanjalainen Danzad Malditas täydentää iltapäivän konserttiannosta tarjoamalla tanssiystävällistä swingmusiikkia. Lauantai-ilta jatkuu blueskonsertilla, jossa SeglarJerrys Ånger soittaa suomenruotsalaista saaristolaisbluesia ja omia sävelmiään näyttelijä Jerry Wahlforssin laulamina. Luvassa on myös vauhdikas show Blues Brothers -tyyliin Airistocats Blues Bandin tähdittämänä.

Ne, jotka unelmoivat mahdollisuudesta matkustaa ajassa taaksepäin ja kokea iloinen 1920-luku salakapakassa, voivat toteuttaa unelmansa lauantai-iltana paikassa, jonka sijainti on toistaiseksi tuntematon. Festivaalin salakapakassa järjestetään elämyksellinen teemailta, jota on inspiroinut salakuljetus saaristossa, kieltolaki sekä loistelias jazz-aika.

Illan aikana esiintymässä ovat muun muassa Marian Petrescu & Olli Soikkeli, Duo DizzyQueens ja Shirley Sparks & Antti Sarpila. Ahvenanmaalainen Mildreds kompani pistää korot kattoon 1920-luvun tanssityylein ja opettaa Charlestonin askeleet yleisölle. Lady Laverna viettelee burleski-esityksellään illan päätteeksi ja luvassa on myös paljon muita yllätyksiä.

Aikakauteen sopivat vaatteet ja asusteet ovat tervetulleita ja paras asu tullaan palkitsemaan. Salakapakan sijainti paljastetaan ilmoittautuneille lipun lunastuksen yhteydessä, ja sisäänpääseminen vaatii oikean salasanan.

Sunnuntaina on luvassa elämys, joka vie yhtäältä suoraan 1920-luvulle. Puistossa esitetään mykkäelokuvia elävän pianomusiikin säestämänä. Charlie Chaplin valloittaa valkokankaan Antti Sarpilan esittäessä Tin Pan Alley -aikakauden helmiä pianolla.

Esitettävät lyhytelokuvat ovat The Immigrant ja A Night in the Show. Elokuvien välissä Classic Jazziin erikoistunut laulajatar Shirley Sparks esittää Chaplinin upeaa säveltuotantoa Sarpilan säestämänä.

100-vuotisessa Taalintehtaan kirkossa gospel-sävelet kaikuvat Baltic Gospel Singers -kuoron juhlakonsertin aikana. Gospelkuoro esiintyy myös aamupäivällä puistossa perinteisessä jazzjumalanpalveluksessa.

Päätöskonsertissa Söderlångvikissä vietetään Erik Lindströmin 100-vuotisjuhlaa jälleentapaamisella, kun Erik Lindström Dream Teamissä usein vaikuttaneet Seppo Hovi, Pekka Toivanen, Wade Mikkola, Antti Sarpila ja Thomas Rönnholm kokoontuvat ja vaalivat Lindströmin tärkeää perintöä.