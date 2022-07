Kööpenhaminassa useita on kuollut ostoskeskusampumisessa – poliisi ei sulje pois terrorismin mahdollisuutta

Tanskassa useita ihmisiä on kuollut sunnuntaina kööpenhaminalaisessa ostoskeskuksessa tehdyssä ampumisessa. Poliisi vahvisti asian tiedotustilaisuudessa illalla.

– Tiedämme nyt, että kuolleita on useita, kertoi poliisipäällikkö Sören Thomassen.

Lisäksi useiden ihmisten kerrotaan haavoittuneen. Tarkempia tietoja uhrien lukumääristä ei ole kuitenkaan vielä kerrottu.

Poliisi kertoi myös, että yksi ihminen on otettu kiinni ampumiseen liittyen. Tanskan poliisin mukaan kiinni otettu epäilty ampuja on 22-vuotias ”etnisesti tanskalainen” henkilö. Poliisi uskoo ampujan toimineen yksin, mutta ei sulje pois mahdollisuutta, että muitakin on voinut osallistua tekoon.

Tanskan poliisin mukaan ampujan motiivi ei ole vielä tiedossa, mutta poliisi ei sulje pois terrorismin mahdollisuutta.

Poliisi sai tiedon ampumisesta alkujaan paikallista aikaa loppuiltapäivästä puoli kuuden aikoihin.

Silminnäkijät kertoivat pelon hetkistä

Silminnäkijät ovat kertoneet tanskalaismedialle, että yli sata ihmistä ryntäsi ostoskeskuksen uloskäynnille, kun ensimmäiset laukaukset oli kuultu.

Field’s-ostoskeskus sijaitsee Amagerin alueella Kööpenhaminan lentokentän ja kaupungin keskustan välissä.

Silminnäkijä kertoi Ekstra Bladet -lehdelle, että poliisi ampui varoituslaukauksia ja käski miespuolista ampujaa pudottamaan aseensa.

– Kuulimme heidän huutavan ”pudota ase”, ja he ampuivat pari varoituslaukausta, ja sitten me pakenimme, silminnäkijä kertoi tanskalaislehdelle.

Erään tanskalaismedialle puhuneen silminnäkijän mukaan ampuja käytti ”metsästyskivääriä”, BBC kertoi.

Toiset kertoivat olleensa matkalla pysäköimään ostoskeskuksen parkkihalliin, kun useat ihmiset juoksivat ulos ja varoittivat ampumisesta.

Ekstra Bladet on julkaissut videota paitsi epäillyn liikkeistä ostoskeskuksella myös kiinniottotilanteesta. Lehden mukaan epäilty otettiin kiinni ostoskeskuksen takana, jossa oli myös brittilaulaja Harry Stylesin kiertuebusseja.

Stylesin oli määrä esiintyä Kööpenhaminassa. Keikkaa kuitenkin aluksi lykättiin ampumisen vuoksi, ja tämän jälkeen esiintyminen peruttiin tyystin fanien harmiksi.

Kööpenhaminan Tivoli puolestaan kertoo peruneensa maanantaille suunnitellut juhlallisuudet sekä niiden yhteyteen suunnitellun ilotulituksen. Tivolin verkkosivujen mukaan huvipuisto on kuitenkin muuten auki normaalisti maanantaina.

Tanskan kuninkaalliset kehottavat yhtenäisyyteen

Tanskan kuningatar Margareeta on peräänkuuluttanut kruununprinssin ja -prinsessan kanssa yhtenäisyyttä Kööpenhaminan ostoskeskusampumisen jälkimainingeissa.

Kuninkaalliset kertovat tiedotteessa ajatustensa olevan uhrien, heidän sukulaistensa sekä kaikkien niiden luona, keitä tragedia on koskettanut.

Heidän mukaansa tilanne vaatii yhtenäisyyttä ja huolenpitoa. Lisäksi tiedotteessa kiitellään poliisia, pelastushenkilöstöä sekä terveysviranomaisia nopeista ja tehokkaista toimistaan.

Kuninkaalliset peruivat myös välittömästi illaksi kaavaillun Tour de France -pyöräilykilpailun kunniaksi järjestetyn tilaisuuden kuninkaallisen laivaston Dannebrog-aluksella. Osan vieraista kerrottiin jo ehtineen saapua paikalle.

Kruununprinssi Frederikin oli ollut määrä isännöidä tilaisuutta, johon myös muun muassa pääministeri Mette Frederiksenin oli ollut tarkoitus osallistua.

Tour de France alkoi perjantaina Kööpenhaminasta ja kolmas etappi päättyi sunnuntaina Etelä-Tanskan Sönderborgiin. Sieltä kiertueen on määrä siirtyä tämän päivän aikana Ranskan puolelle, jossa pyöräilyt jatkuvat tiistaina Dunkerquesta.

Pyöräilykilpailu julkaisi sunnuntaina tiedotteen, jossa järjestäjät osoittivat tukeaan tanskalaisille.

Pääministeri: ”sydäntäsärkevä” julma hyökkäys

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kuvailee ostoskeskusampumista julmaksi hyökkäykseksi.

– Lähetän syvimmät sympatiani niille, jotka ovat menettäneet rakkaitaan, Frederiksen sanoo Twitterissä julkaistussa tiedotteessa ja välittää samaiset terveiset myös kaikille haavoittuneille, uhrien sukulaisille sekä kaikille tanskalaisille, joita ampuminen on koskettanut.

– Haluan kehottaa tanskalaisia seisomaan yhdessä rintamassa ja tukemaan toisiaan tänä vaikeana aikana.

Frederiksenin mukaan ampuminen on repinyt maan juuri alkaneesta kirkkaasta kesästä.

– Se on käsittämätöntä, sydäntäsärkevää, vailla tarkoitusta, hän sanoo.

– Meidän kaunis ja tavallisesti niin turvallinen pääkaupunkimme muuttui hetkessä.

Ulkoministeri Jeppe Kofod kuvaili niin ikään kotikaupungistaan kantautuneita uutisia sydäntäsärkeviksi.

– Kesän ja juhlallisuuksien keskellä, Tanskaa on kohdannut tragedia, hän kirjoittaa Twitterissä.

Myös oikeusministeri Mattias Tesfaye on kommentoinut tapahtunutta.

– Me emme vielä tiedä motiivia kaiken takana, mutta voin taata teille, että viranomaiset tekevät kaikkensa selvittääkseen tapauksen, jotta siitä vastuussa ollutta henkilöä tai henkilöitä voidaan asettaa syytteeseen, hän kertoi tiedotteessa.

Tesfaye myös pyysi kansalaisia suhtautumaan varovaisesti varmistamattomien huhujen levittämiseen.

Niinistö kertoo olevansa syvästi järkyttynyt

Ampumista ovat Suomessa kommentoineet ainakin presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Niinistö kertoo olevansa syvästi järkyttynyt ja suruissaan Tanskasta saatujen uutisten vuoksi. Presidentti kommentoi ampumista Twitter-tilillään julkaistussa viestissä, jossa hän osoittaa osanottonsa kaikille, joita tämä ”kauhistuttava rikos” on koskettanut.

Haavisto kertoo niin ikään olevansa järkyttynyt ”kauheiden uutisten” vuoksi. Hän kertoo ulkoministeriön Twitter-tilillä julkaistussa viestissä ajatustensa olevan uhrien ja heidän perheidensä luona.

Lähteenä myös uutistoimistot AFP, TT ja Ritzau.

Arttu Mäkelä, Ayla Albayrak

STT