Korona siivitti Salofan rakettinousuun – salolaisyhtiö tahkoaa pikatesteillä ennätystulosta

Pikatestejä valmistava salolainen Salofa Oy on tahkonnut koronaviruspandemian aikana ennätystuloksen. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuodessa yli 200 prosenttia.

– Olemme yksi koronan voittajista, tehtaanjohtaja Jarmo Nykänen sanoo.

Koronapikatestejä lähinnä Yhdysvaltain ja Euroopan markkinoille valmistavan tehtaan liikevaihto nousi viime vuonna 4,2 miljoonasta eurosta yli 13 miljoonaan euroon. Myös liikevoitto on moninkertaistunut.

Hurja tahti on jatkunut edelleen tänä vuonna – yhtiön liikevaihto ylitti viimevuotisen ennätyksen jo keväällä.

Terveysteknologiaan erikoistunut Salofa tarttui tilaisuuteen heti koronaviruspandemian puhjettua ja ryhtyi valmistamaan koronapikatestejä. Yritys investoi liki satatuhatta euroa muuntaakseen tuotantolinjojan uutta testeriä varten.

– Tämä on meille todella merkittävä mahdollisuus, tehtaanjohtaja Nykänen totesi Salon Seudun Sanomissa 21. huhtikuuta 2020.

Testejä meni vajaan vuoden aikana kolme miljoonaa. Toisena koronavuonna vauhti vain kiihtyi, ja yrityksen oli vuokrattava tilapäistä tuotantotilaa vastatakseen kysyntään.

Tällä hetkellä koronatestimarkkinoilla on hiljaista aivan kuten viime kesänäkin.

– Syksystä ei tiedä vielä kukaan, Nykänen toteaa.

Salofan tärkeimpiä tuotteita ovat etenkin päihde- ja huumetestit, joiden myynti on Nykäsen mukaan myös kasvanut.

– Projekteja on menossa, ja neuvotteluja käydään. Automaation ansiosta meillä on mahdollisuus laajentaa myyntiä maailmalle.

Yhtiö aikoo Nykäsen mukaan investoida lähes miljoona euroa automatisoidakseen valmistusta. Sillä pystyy kasvattamaan tuotannon volyymia ja tekemään tiettyjä tuotteita Nykäsen sanoin ”kiinalaisella hintatasolla”.

– Tarkoitus ei ole korvata ihmisen töitä, vaan antaa ihmisille työtä automaation ruokkijana. Työntekijät muuttuvat enemmän koneenkäyttäjiksi kuin käsityöntekijöiksi.

Yrityksen oli tarkoitus muuttaa ahtaiksi käyneistä Örninkadun tiloista Satamakadulle keväällä. ”Salofa investoi Saloon miljoonia euroja”, Salon Seudun Sanomat uutisoi joulukuussa.

Salofa-yhtiöt oli ostanut Cencorp Automationin entisen kiinteistön ja yli 9 000 neliön tontin Meriniityn teollisuusalueelta. Samalla olisi alettu rakentaa uutta tuotanto- ja varastotilaa.

– Tarkoitus oli, että halli olisi ollut valmis tänä vuonna, mutta hanke on nyt pantu jäihin vähäksi aikaa. Rakentamiskustannukset ovat karanneet älyttömästi, Nykänen harmittelee.

Suunnitelmien muuttuminen viivästyttää muuttoa, sillä yritys joutuu nyt muokkaamaan olemassa olevaa kiinteistöä. Tarkoitus on Nykäsen mukaan päästä uusiin tiloihin viimeistään ensi vuoden alkupuolella.

Salofa lukuina – koronavuosi 2021