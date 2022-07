Kovat helteet päättyvät, mutta aurinkoa ei tarvitse hyvästellä – ”Luvassa on tavanomaista heinäkuista kesäsäätä”

Osassa maata voi vielä tänään olla helteistä, mutta keskiviikoksi lämpötila laskee koko maassa 20 asteen tietämiin, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila.

Itä-Suomessa ja Itä-Lapissa saatetaan tänään mitata ylimmillään 25-26 astetta, mutta Länsi-Suomen maakunnissa lämpötila tipahtaa 20 asteen vaiheille.

Satunnaisista sadekuuroista huolimatta lämpötila pysyttelee 20 asteen paikkeilla ainakin viikonlopun yli. Etelään on odotettavissa noin 20-22 asteen ja pohjoiseen taas 18-19 asteen lämpötiloja. Auringonpaisteella lämpötilat saattavat nousta hieman korkeammiksi.

– Kun on näin kuuma viikko takana, moni on varmasti mielissään, että on raikkaampaa, Jylhä-Ollila sanoo.

Yölämpötilat pysyvät koko maassa 15 asteen alapuolella, mutta erityisen kylmiä öitä ei ole luvassa. Pohjoisessa yölämpötilat pyörivät 5-10 asteen tietämillä, kun taas Etelä- ja Keski-Suomessa noin 6-14 asteen välillä.

Kovia helteitä ei ole näköpiirissä

Jylhä-Ollilan mukaan vaikuttaa siltä, että kyseessä on pitkäkestoinen säätila, eikä viime viikon kaltaisia helteitä ole näköpiirissä. Myöskään kylmää ja koleaa säätä tai jatkuvia vesisateita ei ole luvassa.

Kuivuustilanne helpottaa ja metsäpalovaroitukset vähenevät hiljalleen maanlaajuisesti viikonloppua kohti.

– Lämpötilaero on toki helteisiin nähden suuri, mutta luvassa on tavanomaista heinäkuista kesäsäätä, Jylhä-Ollila sanoo.

Elise Aaltonen

STT