Köyhän elämä tulee kalliiksi

LIISA WRIGHT.Ruuan hinta on noussut viime kuukausina, mikä oli Ukrainan sodan takia odotettavissa ja mistä varoitettiinkin. Hintojen nousu jatkuu vielä, ilmeisesti pitkäänkin. Ja nyt on alkanut inflaatiokurimuskin.

Runsas 70 prosenttia yrityksistä ilmoittaa joutuvansa nostamaan hintojaan seuraavien neljän kuukauden aikana. Ruuan ja polttoaineiden kallistumisen olemme karvaasti kokeneet, mutta eivät hinnankorotukset jääkään vain siihen.

Jo ennen nykyistä hintojen nousua köyhyys oli lisääntynyt ja ruokajonot pidentyneet. Myös avunantajilla on entistä enemmän vaikeuksia saada lahjoitettua ruokaa sitä tarvitseville riittävästi. Ruoka-apua joutuvat hakemaan myös useat työssä käyvät matalapalkkaiset.

Kun on ylimääräistä varakkuutta, pystyy korkeampiin menoihin varautumaan. Moni alkoi ostaa jo kuukausia sitten isompia määriä ruokaa. Monissa elintarvikkeissahan on erittäin pitkät myyntiajat. Hintojen kallistumisen aiheuttamaa jokapäiväisen pakollisen kulutuksen menoerää saattoi pienentää ostamalla mahdollisimman suuret varastot vaikkapa hygieniatarvikkeita.

Valitettavan iso osa suomalaisista elää kädestä suuhun. Kun kuukauden palkka- tai sosiaalitukien tulot riittävät vain kaikesta välttämättömimpään, ei ole pystytty säästämään mitään isompiin menoeriin. Silloin ei ole varavarastoja, eikä niitä voi nytkään hankkia. Varattoman elämä tulee joskus kalliimmaksi kuin rahakkaan.

Köyhtyneissä talouksissa osa ongelmaa on myös, että monessa asunnossa ei ole tilaa isoille ruoka- eikä muidenkaan aineiden varastoille. Omaa autoa käyttäen olisi helppo kuljettaa isojakin eriä tavaraa kaupasta kotiin ja noutaa kauempaakin. Nettiryhmissä lahjoitetaan käyttökelpoista tavaraa, mutta sekin pitää jostain hakea.

Pakasteita voi hankkia isompiakin määriä, jos on riittävän iso pakastin. Tarjouksissa saa paljousalennusta. Punaisen hintalapun tuotteita voisi ostaa kerralla enemmän ja pakastaa myöhempää käyttöä varten. Moni joutuu kyllä tarkkailemaan sähkönkulutustaankin.

Kun on ylimääräistä rahaa, voi ja on etenkin tässä jatkuvasti kallistuvassa tilanteessa voinut jo säästää ruokamenoissaan huomattavasti. Varakkaalla on muitakin mahdollisuuksia säästää kuluissaan, mihin rahaton ei pysty. Liikenteessä vuosilipun osto halventaisi käyttökertojen hintaa, mutta sekin pitää maksaa yhdellä kertaa etukäteen.

Kun ei ole mahdollisuutta maksaa isompaa hankintaa kertamaksulla, voi turvautua osamaksuun. Sen kulut vaihtelevat: ostos voi jäädä saman hintaiseksi tai tulla paljonkin kalliimmaksi kuin alkuperäinen myyntihinta tai kulutusluoton ottaminen.

Kulutusluottoja tarjoavat pankit ja netin rahoituslaitokset. Vakuudettomien lainojen korko saa nykyään olla enintään 20 prosenttia.

Jos on ylimääräistä rahaa, on sen tuloa helppo lisätä. Nykyään kannustetaan ja opastetaan nuoriakin aloittamaan osakekauppojen teko, kun tavallisella säästämisellä ei omaisuuttaan saa kasvamaan. Raha tulee rahan luo – köyhällä se karkaa käsistä välttämättömiin menoihin.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.